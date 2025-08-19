Він заявив про чітку потребу подібної позиції з боку союзників України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BFMTV.

До чого закликав Макрон?

Французький лідер у коментарі журналістам у Вашингтоні запропонував рішення у разі перешкоди мирному врегулюванню з боку російської сторони.

Якщо процес буде відхилено, ми всі також згодні з тим, що санкції доведеться посилити, і в будь-якому разі доведеться зайняти позицію, яка посилить тиск на російську сторону,

– заявив Еммануель Макрон.

Що цьому передувало?