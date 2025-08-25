Европейская пресса пестрит оценками вроде "унижение", "экономическая капитуляция" или даже метафорами из индустрии для взрослых, описывая, как лидеры ЕС пошли на уступки Дональду Трампу. Сначала они согласились на его требование увеличить оборонные расходы стран НАТО до 5% ВВП, а затем – одобрили торговое соглашение, которое существенно ухудшило позиции Европы.

Возвращение Трампа в Белый дом застало европейских политиков в растерянности, но теперь их линия поведения очевидна – не противостояние, а адаптация, подкрепленная откровенной лестью. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на статью Мартина Сандбу в Financial Times.

Как Европа продается Трампу?

Логика Европы проста: если слова ничего не стоят, то лучше похвалить Трампа; достигнутые соглашения хоть и невыгодные, но лучше полного разрыва в вопросах обороны Украины или торговой войны; а много обещаний, сделанных в адрес Вашингтона, останутся только на бумаге. В Брюсселе даже считают успехом то, что Трамп поверил в эти декларации.

"Эта позиция беспринципна – и это неоспоримо; действительно принципиальным ответом было бы сопротивляться. Еще большая проблема заключается в том, что она не выдерживает даже собственного теста сторонников на прагматизм. Настоящий прагматизм заключался бы в том, чтобы уменьшить зависимость от враждебных США. То, что сторонники называют прагматизмом, на самом деле является оппортунизмом - и это не только неприятно, но и наносит реальный вред, в том числе и самой европейской политике", – считает комментатор.

Европа пожертвовала возможностью осуждать нарушение Трампом международных соглашений - например, требования Всемирной торговой организации (ВТО) относительно принципа наибольшего благоприятствования. Она приняла идею, что результатов достигают через персональные договоренности между "большими мужчинами".

"Но стоит отметить, какой ценой дались Европе эти решения. Она потеряла весь политический ресурс, который могла бы мобилизовать для создания коалиции государств в защиту торговли, основанной на правилах, и для совместного противостояния Трампу. Более того, Европа предала своих американских союзников, которые рассчитывали, что она выступит против Трампа тогда, пока они сами пытаются это сделать", – добавляет Сандбу.

Выбирая путь, когда лидеры не могут публично сказать, чего на самом деле хотят, Европа отравляет свою суть. Своими действиями они ускоряют "трампизацию" политики на континенте.

Он заключает: вместо того, чтобы уступать, Европа могла выбрать другой пример – как это сделал Владимир Зеленский, который даже после жестких слов Трампа в Вашингтоне сохранил собственное достоинство и не понес ощутимых потерь.

