Європейська преса рясніє оцінками на кшталт "приниження", "економічна капітуляція" чи навіть метафорами з індустрії для дорослих, описуючи, як лідери ЄС пішли на поступки Дональду Трампу. Спочатку вони погодилися на його вимогу збільшити оборонні витрати країн НАТО до 5% ВВП, а згодом – схвалили торговельну угоду, що суттєво погіршила позиції Європи.

Повернення Трампа у Білий дім застало європейських політиків у розгубленості, але тепер їхня лінія поведінки очевидна – не протистояння, а адаптація, підкріплена відвертими лестощами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на статтю Мартіна Сандбу у Financial Times.

Як Європа продається Трампу?

Логіка Європи проста: якщо слова нічого не варті, то краще похвалити Трампа; досягнуті угоди хоч і невигідні, але кращі за повний розрив у питаннях оборони України чи торговельну війну; а багато обіцянок, зроблених на адресу Вашингтона, залишаться лише на папері. У Брюсселі навіть вважають успіхом те, що Трамп повірив у ці декларації.

"Ця позиція безпринципна – і це незаперечно; справді принциповою відповіддю було б чинити опір. Ще більша проблема полягає в тому, що вона не витримує навіть власного тесту прихильників на прагматизм. Справжній прагматизм полягав би в тому, щоб зменшити залежність від ворожих США. Те, що прихильники називають прагматизмом, насправді є опортунізмом — і це не лише неприємно, але й завдає реальної шкоди, зокрема й самій європейській політиці", – вважає коментатор.

Європа пожертвувала можливістю засуджувати порушення Трампом міжнародних угод — наприклад, вимоги Світової організації торгівлі (СОТ) щодо принципу найбільшого сприяння. Вона прийняла ідею, що результатів досягають через персональні домовленості між "великими чоловіками".

"Але варто відзначити, якою ціною далися Європі ці рішення. Вона втратила весь політичний ресурс, який могла б мобілізувати для створення коаліції держав на захист торгівлі, заснованої на правилах, та для спільного протистояння Трампу. Ба більше, Європа зрадила своїх американських союзників, які розраховували, що вона виступить проти Трампа тоді, поки вони самі намагаються це зробити", – додає Сандбу.

Обираючи шлях, коли лідери не можуть публічно сказати, чого насправді прагнуть, Європа отруює свою суть. Своїми діями вони пришвидшують "трампізацію" політики на континенті.

Він підсумовує: замість того, щоб поступатися, Європа могла обрати інший приклад – як це зробив Володимир Зеленський, який навіть після жорстких слів Трампа у Вашингтоні зберіг власну гідність і не зазнав відчутних втрат.

