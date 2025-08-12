Заводы по производству оружия в Европе расширяются втрое быстрее, чем раньше в мирное время. Более 7 миллионов квадратных метров отвели для новой промышленной застройки. Это можно назвать перевооружением исторического масштаба.

Строительная деятельность на европейских объектах перешла на новый уровень после полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом пишет Financial Times, проанализировав данные радиолокационных спутников, передает 24 Канал.

Как Европа наращивает собственные возможности?

Согласно анализу данных, давно обещанное возрождение обороны в Европе начинает материализоваться не только в политической риторике или обещаниях по расходам, но и в бетоне и стали, о чем свидетельствует массовое расширение производства.

Это происходит на фоне споров правительств Европейского Союза относительно того, как поддерживать поставки оружия в Киев, а также восстанавливать собственные арсеналы, учитывая потенциально неуверенные обязательства Соединенных Штатов.

Масштабы и распространение выявленной работы свидетельствуют об изменении поколенческого процесса перевооружения, что переводит Европу от своевременного производства в мирное время к построению промышленной базы для более устойчивой военной позиции,

– говорится в статье.

Эксперты исследовали 88 объектов, связанных с программой ЕС Act in Support of Ammunition Production (ASAP), в рамках которой было инвестировано 500 миллионов евро для компенсации дефицита в производстве боеприпасов и ракет.

На 20 объектах, финансируемых ASAP, увидели четкое физическое расширение, в том числе строительство совершенно новых заводов и дорог. На 14 предприятиях наблюдается небольшое расширение. На остальных объектах изменений не зафиксировали.

Самым масштабным был совместный проект немецкой Rheinmetall и венгерской государственной оборонной компании N7 Holding, которая построила большую площадку для боеприпасов и взрывчатых веществ в Варпалоте, что на западе Венгрии.

Также масштабным является расширение BAE Systems в Уэльсе, производство 155-мм снарядов возрастет в 16 раз. MBDA увеличивает мощности немецкого завода для производства ракет Patriot по контракту НАТО на 5,6 миллиардов долларов.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже сказала журналистам, что расширение было крайне необходимым шагом. Однако она отметила, что важно, чтобы оборонная промышленность была готова обеспечить растущие расходы НАТО.

Напомним, ранее сообщалось, что в НАТО считают, что хотя пока российский диктатор не планирует нападение на страну-члена Альянса, однако все может измениться через 5 – 7 лет, когда Кремлю удастся накопить соответствующие силы.