Заводи з виробництва зброї у Європі розширюються втричі швидше, ніж раніше у мирний час. Понад 7 мільйонів квадратних метрів відвели для нової промислової забудови. Це можна назвати переозброєнням історичного масштабу.

Будівельна діяльність на європейських об'єктах перейшла на новий рівень після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це пише Financial Times, проаналізувавши дані радіолокаційних супутників, передає 24 Канал.

Як Європа нарощує власні спроможності?

Згідно з аналізом даних, давно обіцяне відродження оборони в Європі починає матеріалізуватися не лише в політичній риториці чи обіцянках щодо витрат, а й у бетоні та сталі, про що свідчить масове розширення виробництва.

Це відбувається на тлі суперечок урядів Європейського Союзу стосовно того, як підтримувати постачання зброї до Києва, а також відновлювати власні арсенали, враховуючи потенційно невпевнені зобов'язання Сполучених Штатів.

Масштаби та поширення виявленої роботи свідчать про зміну поколіннєвого процесу переозброєння, що переводить Європу від своєчасного виробництва в мирний час до побудови промислової бази для більш стійкої військової позиції,

– ідеться у статті.

Експерти дослідили 88 обʼєктів, повʼязаних з програмою ЄС Act in Support of Ammunition Production (ASAP), в рамках якої було інвестовано 500 мільйонів євро для компенсації дефіциту у виробництві боєприпасів і ракет.

На 20 обʼєктах, що фінансуються ASAP, побачили чітке фізичне розширення, в тому числі будівництво абсолютно нових заводів і доріг. На 14 підприємствах спостерігається невелике розширення. На решті об'єктів змін не зафіксували.

Наймасштабнішим був спільний проєкт німецької Rheinmetall та угорської державної оборонної компанії N7 Holding, яка побудувала великий майданчик для боєприпасів та вибухових речовин у Варпалоті, що на заході Угорщини.

Також масштабним є розширення BAE Systems у Вельсі, виробництво 155-мм снарядів зросте у 16 разів. MBDA збільшує потужності німецького заводу для виробництва ракет Patriot за контрактом НАТО на 5,6 мільярда доларів.

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже сказала журналістам, що розширення було вкрай необхідним кроком. Однак вона зазначила, що важливо, щоб оборонна промисловість була готова забезпечити зростаючі витрати НАТО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у НАТО вважають, що хоч наразі російський диктатор не планує напад на країну-члена Альянсу, проте усе може змінитися через 5 – 7 років, коли Кремлю вдасться накопичити відповідні сили.