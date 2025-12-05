США должны объяснить, как защитят Украину: Европа предостерегла Зеленского перед уступками России

Недавно европейские лидеры предостерегли Владимира Зеленского не уступать требованиям России. В частности, они посоветовали добиться от США гарантий безопасности, прежде чем принимать требования Кремля.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Какие советы Зеленскому дали европейцы?

По словам дипломатов, во время телефонного разговора в понедельник, 1 декабря, между Зеленским и европейскими лидерами, включая президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, европейцы дали украинскому президенту совет.

Они настаивали на первоочередной роли США в гарантиях безопасности, предложенных Украине в любом соглашении. В Киеве и других европейских столицах растет беспокойство тем, что Вашингтон не уточнил, что он будет делать, если Россия нарушит потенциальное мирное соглашение и снова нападет на Украину.

Эти предупреждения, сделанные в последние дни, являются еще одним примером попыток европейских лидеров вмешаться в мирные переговоры, которые США проводят, обращаясь напрямую к Кремлю и Киеву, в основном без участия Европы.

По словам дипломатов, во время телефонного разговора в понедельник Макрон сказал, что Вашингтону нужно передать четкое сообщение: США должны четко объяснить, как они будут защищать Украину, прежде чем Киев согласится на окончательные условия соглашения.

Мерц предупредил Зеленского, что он должен быть очень осторожным в ближайшие дни, заметив, что американцы играют в игры с Украиной и европейцами. На следующий день после разговора Зеленский повторил эти предостережения. "Важно, чтобы все было честно и прозрачно. Чтобы за спиной Украины не велись игры".

Заметим, что во время последних телефонных разговоров с американскими чиновниками европейские чиновники отметили, что они могут предложить Украине четкие обязательства по безопасности только после того, как узнают, какую роль США будут играть в поддержке этих планов.

Этот вопрос преследовал усилия по согласованию позиций Запада по мирным переговорам в течение всего года, в том числе во время встречи в Овальном кабинете в феврале, когда настаивание Зеленского на американских гарантиях безопасности вызвало гнев Дональда Трампа.

