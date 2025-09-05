Американский президент Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин сходятся во мнении, что в том, что мирные усилия в Украине зашли в тупик. Впрочем, вину за это оба президента возложили именно на Европу.

В последних заявлениях, в частности по результатам разговора с "Коалицией желающих", США больше упрекали европейцев, чем Россию, призвав прекратить закупки российской нефти. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

В чем соглашаются Трамп и Путин?

Издание пишет, что Дональд Трамп раскритиковал европейцев из-за закупки российской нефти. Следующим неожиданным поворотом стало его заявление о том, что он планирует поговорить с Путиным, чтобы выяснить, "что мы будем делать".

Президент США отказался отвечать на то, примет ли он жесткие санкции против России, если Владимир Путин продолжит затягивать мирные переговоры, что уже продемонстрировало его игнорирование предыдущих двухнедельных сроков.

Владимир Зеленский сообщал, что во время недавнего многостороннего разговора с США и европейскими лидерами обсуждали вопросы экономического давления на Россию и лишения средств для ее военной машины.

Впрочем, после этого США набросились с обвинениями на Европу, а не на Россию. Например, чиновник Белого дома отметил, что Россия получила 1,1 миллиарда евро от продажи топлива из Европейского Союза за один год.

CNN признает, что с одной стороны Дональд Трамп прав. В то же время отмечают, что как и многие позиции американского президента относительно войны, его давление на Европу содержит нелогичные и даже лицемерные элементы.

Отмечается, что он требует, чтобы Европа выступила против Китая по закупке российской нефти, тогда как сам не готов ввести санкции против Пекина, втянув свою страну в торговые переговоры с Китаем.

Но его позиция по Европе отражает его отношение к другому бывшему другу – Индии, которая страдает от 50% тарифа на свой экспорт в Соединенные Штаты, что Трамп оправдывал постоянными закупками российской нефти.

В любом случае, давление на Европу по увеличению цен, чтобы она смягчила закупки путинской нефти, вряд ли будет решающим. Континент принимает меры для уменьшения своей зависимости от российских энергоносителей, поскольку в Украине бушует война,

– говорится в статье.

Как Россия вбивает клин между Европой и США?

При всем вышеупомянутом, Россия усиливает свою классическую стратегию попыток вбить клин между союзниками по НАТО, в частности между США и Европой, стремясь создать пространство для своих сил для достижения больших успехов на фронте.

Например, во время визита в Китай Владимир Путин встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и обвинил европейцев в разжигании "истерии" относительно того, что Москва якобы планирует напасть на Европу.

Кроме того, на Аляске российский диктатор который часто критиковал союзников Америки, стоя бок о бок с президентом США, предупредил, что Европа не должна "мешать" его дипломатическим переговорам с Дональдом Трампом.

Также недавно Европейская комиссия заявила, что самолет, на котором находилась Урсула фон дер Ляйен, был атакован системой глушения GPS при посадке в Болгарии, и подозревали в этом Россию, однако Москва все отрицала.

Более того, пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова, в очередной раз критикуя Европу, недавно заявляла, что Россия считает идею любого развертывания иностранных войск в Украине в случае соглашения "неприемлемой".

В то же время нет никаких признаков встречи между Путиным и Зеленским, которая, по уверенным прогнозам Белого дома, должна была состояться уже две недели назад. А предложение Путина встретиться в Москве лишь продемонстрировало препятствование.

Впрочем, даже в случае встречи союзники Украины опасаются, что Путин организует конфронтацию на двусторонних переговорах, которую потом сможет использовать, чтобы доказать Дональду Трампу, что Зеленский саботировал процесс.

Что этому предшествовало?