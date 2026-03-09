Турция развернула истребители F-16 и ПВО на Северном Кипре

Турция отправила шесть истребителей F-16 для усиления безопасности части Кипра. Приземлились они 9 марта в непризнанной Турецкой Республике Северного Кипра.

Об этом сообщили в NTV.

Что известно об усилении защиты Кипра?

Как сообщил телеканал, ранее Турция анонсировала отправку истребителей в ТРПК. Уже 9 марта шесть боевых самолетов F-16 приземлились в аэропорту Эрджан.

В министерстве национальной обороны Турции заявили, что решение приняли в рамках поэтапного усиления безопасности на части острова. Также заверили, что они не будут мешать гражданским рейсам.

Кроме истребителей, на Северном Кипре развернули системы ПВО. В ведомстве добавили, что в дальнейшем могут вводить меры безопасности в зависимости от ситуации в регионе.

Какая ситуация на Кипре?