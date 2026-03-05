Речь идет о антенне спутниковой навигации CRPA "Комета/Комета-М". Она помогает дронам и ракетам точнее держать курс даже во время активной работы средств радиоэлектронной борьбы.
Теперь выяснилась еще одна интересная деталь. Минобороны Британии заявило: беспилотник, похожий на "Шахед", который атаковал базу Акротири, был запущен не из Ирана.
Откуда именно и кто запустил дрон в ведомстве не уточнили.
Напомним, что ранее в британском МИД ранее рассказали детали атаки на авиабазу. Там уточнил, что иранский беспилотник ударил по взлетно-посадочной полосе аэродрома Акротири, где расположена база Королевских ВВС Британии. После этого вокруг базы были усилены меры безопасности. В минобороны отметили, что вертолеты Wildcat Королевских ВМС, вооруженные ракетами Martlet, способными уничтожать воздушные угрозы, прибудут на Кипр в ближайшие дни.
К слову, ни Великобритания, ни официальные органы Кипра пока не подтвердили наличие антенны "Комета-М" в дроне, который направили на авиабазу.
Что известно о вовлеченности Британии в операцию США против Ирана?
Великобритания не участвует в операции США и Израиля против Ирана. Однако Лондон позволил Вашингтону использовать свои военные базы в странах Ближнего Востока для атак против Ирана.
Известно, что премьер страны Кир Стармер сначала отказался предоставить британские базы для американских операций. Это разозлило Дональда Трампа, и он критиковал Стармера прямо во время публичной встречи с канцлером Германии.
Ранее Франция, Великобритания и Германия издали совместное заявление, в котором пригрозили военным ответом Ирану в случае, если он продолжит атаковать их базы.