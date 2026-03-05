Йдеться про антену супутникової навігації CRPA "Комета/Комета-М". Вона допомагає дронам і ракетам точніше тримати курс навіть під час активної роботи засобів радіоелектронної боротьби.

Звідки британську авіабазу у Кіпрі атакував "Шахед"?

Тепер з'ясувалася ще одна цікава деталь. Міноборони Британії заявило: безпілотник, схожий на "Шахед", який атакував базу Акротірі, був запущений не з Ірану.

Звідки саме і хто запустив дрон у відомстві не уточнили.

Нагадаємо, що раніше у британському МЗС раніше розповіли деталі атаки на авіабазу. Там уточнил, що іранський безпілотник вдарив по злітно-посадковій смузі аеродрому Акротірі, де розташована база Королівських ВПС Британії. Після цього навколо бази були посилені заходи безпеки. У міноборони зазначили, що гелікоптери Wildcat Королівських ВМС, озброєні ракетами Martlet, здатними знищувати повітряні загрози, прибудуть на Кіпр найближчими днями.

До слова, ані Велика Британія, ані офіційні органи Кіпру наразі не підтвердили наявність антени "Комета-М" у дроні, який спрямували на авіабазу.

Що відомо про залученість Британії в операцію США проти Ірану?