Как файлы Эпштейна бьют по Европе: громкие отставки, королевские скандалы и "подарок" России

Публикация новых файлов по делу Джефри Эпштейна вызвала рекордное количество одновременных политических скандалов, которые уже выходят далеко за пределы самих Соединенных Штатов и затрагивают львиную долю европейских стран. В самих Штатах между республиканцами и демократами вспыхнули споры вокруг редакции опубликованных документов. В Европе же вынуждены оправдываться и уходить в отставку политики за одни только контакты с осужденным преступником.

24 Канал проанализировал, кто из европейцев понес наибольшие репутационные потери от публикации очередной порции файлов Эпштейна, почему Дональд Трамп вообще позволил их обнародовать и как этот скандал расценивают в Кремле. Разобраться в этом нам помог директор Центра международных исследований и доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик.

Миллионы страниц файлов Эпштейна: почему Трамп разрешил публикацию?

30 января 2026 года Министерство юстиции США выпустило очередной массив материалов по делу Джеффри Эпштейна – более трех миллионов страниц документов, включающих протоколы допросов, частную переписку и материалы судебных процессов вокруг так называемого дела Эпштейна.

Формально говорится о выполнении "Акта о прозрачности файлов Эпштейна", принятого Конгрессом США в 2025 году и собственноручно подписанного президентом Дональдом Трампом.



Записи о движении частного самолета Джеффри Эпштейна среди опубликованных материалов

Решение не блокировать новый релиз было скорее вынужденным, чем добровольным, ведь и сам президент США Дональд Трамп упоминается в этих материалах более 38 тысяч раз. Однако сам закон обязывал Минюст публиковать материалы поэтапно, и попытка остановить процесс означала бы прямой конфликт администрации Белого Дома с Конгрессом США и американским судом.

Владимир Дубовик директор Центра международных исследований Думаю, что существенно на позиции Трампа это не повлияет. Поэтому собственно он и решил не блокировать выкладку материалов. С другой стороны, он подвергался критике за блокирование обнародования, поэтому в конце концов меньше негатива для него было в том, чтобы это позволить.



Совместное фото Джеффри Эпштейна и Дональда Трампа / Фото Getty Images

Зато администрация Трампа выбрала другую тактику, позволив выдать одномоментно максимальный объем информации без всякой систематизации, с большим количеством правок и без единого пояснительного отчета. В результате Белый Дом формально выполнил требование закона, но переложил ответственность за интерпретацию этих материалов на медиа и других заинтересованных лиц, в частности заставляя оправдываться политическую оппозицию, так или иначе также упомянутую в этих материалах.

Владимир Дубовик директор Центра международных исследований Вижу много критики относительно того, что материалы изложены без тщательного редактирования, в частности, без сокрытия имен жертв.

В конце концов, именно формат, в котором появился новый массив файлов Эпштейна стал отдельным предметом для политических дискуссий внутри Штатов. Демократы в Конгрессе обратили внимание на то, что в значительной части документов имена и эпизоды, которые могут касаться действующей администрации, закрашены или удалены, тогда как материалы по другим публичным фигурам, в частности членам Демократической партии, обнародованы без аналогичного уровня редактирования.

В ответ ряд республиканцев, наоборот, заявили, что Минюст оставил в массиве файлов большое количество непроверенных сообщений и второстепенных свидетельств, что позволяет использовать их для политических атак против Республиканской партии без надлежащей доказательной базы. В итоге обе стороны критикуют один и тот же набор документов с полностью противоположных позиций, одни – за сокрытие чувствительных фрагментов, другие – за чрезмерную открытость непроверенных материалов.

Для Белого дома последствия оказались более болезненными, чем ожидалось. Публикация не сняла вопрос о контактах Трампа с Эпштейном в 1990 – 2000-х годах, а лишь вернула их в публичное пространство в новом, значительно более широком контексте.



В то же время материалы ударили и по влиятельным фигурам Демократической партии, в частности на поверхность снова вылезла вовлеченность в вечеринки Эпштейна Билла Клинтона, что в конце сделало невозможным для демократов быструю и единодушную атаку против администрации Трампа.

Впрочем, последствия этой публикации не ограничились внутренними дискуссиями в Вашингтоне. Новый массив файлов Эпштейна содержит многочисленные упоминания о контактах за пределами США, в частности с европейскими политиками, дипломатами и представителями королевских семей. В конце концов, этот скандал перестал быть исключительно внутриамериканской проблемой, задев, фактически, также половину европейского континента.

Европа под ударом: как файлы Эпштейна ударили по европейским институтам?

В распространении скандала с файлами Эпштейна на Европу не стоял вопрос, произойдет ли это в принципе, вопрос заключался в том – когда это произойдет. Опубликованный Минюстом США массив данных содержал многочисленные упоминания о контактах Эпштейна с европейскими политиками, дипломатами и представителями королевских семей, что заставило правительства по другую сторону океана быстро реагировать на последствия решения, принятого в Вашингтоне. Для многих европейских столиц это стало неожиданным испытанием их репутации.

Первые политические последствия проявились почти сразу по всей Европе. К примеру, в Словакии публикация материалов, в которых фигурировало имя Мирослава Лайчака – бывшего министра иностранных дел и на момент релиза – советника премьер-министра Роберта Фицо, – привела к его отставке.

Формальных обвинений или судебных решений пока не было, однако сам факт упоминания в файлах, связанных с делом Эпштейна, оказался политически неприемлемым в контексте внутренней дискуссии об этических стандартах власти.



Лайчак отмечал, что не помнит всех деталей и не понимает, как его имя могло быть подписано под компрометирующими сообщениями / Фото ОБСЕ

Этот шаг выглядел нетипичным для региона, где политическая ответственность обычно наступает после завершения расследований или под давлением массовых общественных протестов. В случае Лайчака решающим фактором стал не юридический аспект, а риск углубления этого репутационного скандала – как внутри страны, когда пострадать могла и репутация самого премьера Фицо, так и на уровне отношений с партнерами в Европейском Союзе.

Словацкий кейс показал, что в условиях повышенной общественной чувствительности даже косвенные упоминания в файлах Эпштейна могут похоронить политическую карьеру значительно быстрее, чем классические коррупционные дела.

Владимир Дубовик директор Центра международных исследований Реакция может быть по отдельным фигурам из этих файлов. Для некоторых из них будут репутационные потери, как скажем для бывшего министра финансов Гарварда Саммерса в США или известного политика Питера Мандельсона в Великобритании. Но будут ли собственно какие-то уголовные расследования – покажет время.

В свою очередь, в Великобритании новый релиз не привел к мгновенным отставкам, но нанес системный удар по репутации части политического истеблишмента. Обнародованные документы возобновили внимание к контактам между Джефри Эпштейном и Питером Мандельсоном, бывшим еврокомиссаром и довольно влиятельной фигурой Лейбористской партии. Упоминания частной переписки с Эпштейном, что касалась правительственных вопросов, поставили под сомнение аргумент о сугубо личном характере этих контактов.

Параллельно, свежие файлы Эпштейна снова актуализировали дело Принца Эндрю, младшего брата короля Чарльза III. Хотя большинство известных обвинений в его адрес появлялись и раньше, новые материалы сместили фокус с личного поведения на более широкий вопрос – как британские элиты годами пытались контролировать репутационные потери, избегая прямой политической ответственности.



Принц Эндрю и Джефри Эпштейн во время личной встречи / Фото News Syndication

Долгое время британские власти говорили о "внутренних расследованиях", объясняя контакты члена королевской семьи с Эпштейном сугубо "личным делом", избегая прямой привязки деятельности Эндрю к вполне обозримым государственным полномочиям.



В конце концов, это все выглядело полумерами – принц был лишен почетного титула и прозвучали публичные извинения, однако очевидно это делалось исключительно для снижения общественного давления, ведь реальной ответственности или какого-то содержательного расследования так и не произошло.

Однако, наиболее чувствительной к новому скандалу оказалась Норвегия. Файлы Эпштейна задели лиц, связанных с королевским двором и дипломатической средой, в частности кронпринцессу Норвегии Метте-Марит. Основная дискуссия крутилась не столько вокруг каких-то конкретных обвинений, а исключительно вокруг самого факта этих контактов, особенно учитывая то, что Эпштейн на тот момент уже успел получить первые уголовные обвинения в Соединенных Штатах. То есть вопрос заключался в том, почему местные элиты годами закрывали глаза на эту ситуацию.

Норвежский парламент в конце концов поддержал сам институт монархии, однако одновременно признал необходимость пересмотра внутренних процедур контроля за неформальными контактами людей, приближенных к государственному управлению. Для страны, которую часто приводят в пример высоких стандартов прозрачности, это стало болезненным ударом по репутации.

В конце концов, дело Эпштейна перестает быть историей о конкретных лицах, причастных или непричастных к преступлениям. Ситуация переходит к вопросу глубокой уязвимости западных демократий и все чаще поднимает вопрос того, кто и с какой целью способен использовать эти слабые места.

Всю выгоду от скандала получает Кремль: как файлы Эпштейна легитимизируют антизападную риторику России?

На фоне скандалов в США и Европе вопрос постепенно смещается с персоналий на то, кто же получает наибольшую пользу от того, что западные политические системы одновременно заняты самооправданием, внутренними распрями и пересмотром действенности собственных институтов. И конечно же, внимание неизбежно переходит к России, но не как к окончательно доказанному организатору дела Джеффри Эпштейна или его деятельности, а как к государству, которое традиционно пользуется всеми политическими и общественными проблемами на Западе в собственных целях.

Владимир Дубовик директор Центра международных исследований Думаю, что Кремль будет говорить о своих как бы традиционных ценностях на фоне того, что происходит на Западе. Но особого внимания к этим файлам, видимо, и не будет.

Более того, сама по себе практика сбора и использования компромата россиянами – не предположение и не конспирология, а задокументированный элемент советской, а впоследствии и российской разведкультуры. Речь идет не только об использовании различных сексуальных практик российскими шпионами, а о значительно более широком подходе, о фиксации частной жизни, финансовых махинаций и неформальных контактов, которые впоследствии могут ограничивать свободу действий человека, которым Кремль решит начать манипулировать.



Во многих случаях прямой шантаж даже не нужен – достаточно осознания того, что компрометирующие детали могут вдруг стать публичными.

Именно поэтому дело Эпштейна выглядит для Москвы идеальным независимо от того, имел ли Кремль хоть какое-то отношение к его возникновению. Новый релиз файлов Эпштейна массово не разоблачает какие-то скрытые преступления, но подсвечивает старые связи, которые годами существовали вне внимания общества. Для Кремля это создает одновременно несколько существенных выгод:

Прежде всего, западные страны вынуждены тратить время и ресурсы на внутренние скандалы, объяснения и взаимные обвинения, что смещает фокус внимания с российских преступлений в Украине на внутриполитические кризисы.

В то же время сам факт массовой публикации компрометирующих материалов подрывает доверие к западным элитам и институтам, а это является одним из ключевых элементов риторики России о "лицемерии и гнилости Запада".

В дополнение, в ситуации, когда множество политиков, дипломатов и других влиятельных лиц вынуждены оглядываться на собственное прошлое, со страхом пытаясь вспомнить свои неприемлемые "заслуги", в целом снижается их готовность к жестким решениям и публичной активности.

Важно и то, что подобные скандалы для Запада и России очень асимметричны. В западных демократиях они могут приводить к отставкам, расследованиям или даже потере власти. В то же время, в российской политической системе частное аморальное поведение или прямые преступления давно не являются фактором политической ответственности, а значит российские чиновники находятся в относительной безопасности. Подобный компромат остается очень удобным инструментом именно против открытых западных обществ.

Впрочем, стоит заметить, что реальной ответственности для подозреваемых, какой-то острой общественной реакции или попыток реформировать институты, которые позволили этому произойти, – фактически нет. Проблема всего скандала вокруг дела Джеффри Эпштейна заключается в том, что западные демократии могут с легкостью провалить этот тест на соблюдение собственных принципов, и в этой ситуации риторика врагов западного образа жизни и мышления получит реальные, уже не надуманные основания для критики.