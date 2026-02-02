Причастных к делу Эпштейна не будут наказывать: Минюст США объяснил почему

Недавно Минюст США обнародовал новые файлы по делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна. В то же время в ведомстве заявили, что в материалах все еще недостаточно доказательств для выдвижения дополнительных обвинений против возможных соучастников.

Об этом сообщает Politico.

Почему Минюст не привлек к ответственности причастных к делу Эпштейна?

В воскресенье, 1 февраля, заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш отметил, что после просмотра материалов дела Джеффри Эпштейна Министерство юстиции пришло к выводу, что в них нет ничего, что позволило бы ведомству привлечь кого-то к ответственности.

Есть много переписки, много электронных писем, много фотографий – есть много ужасных фотографий, которые, судя по всему, были сделаны господином Эпштейном или людьми из его окружения, но это не дает нам оснований для привлечения кого-то к ответственности,

– сказал Бланш.

Впрочем, по его словам, после обнародования этих файлов "весь мир" может просмотреть их "и проверить, ошиблись ли мы".

В то же время демократическая партия США обвиняет администрацию Трампа в затягивании обнародования файлов. По мнению оппозиции, Белый дом пытается защитить президента, особенно после того, как фотографии Трампа были среди документов, которые на короткое время были удалены с веб-сайта Минюста. Однако представители администрации отрицали эти обвинения и объяснили задержку необходимостью обеспечить надлежащее редактирование конфиденциальной информации, касающейся жертв и тех, кто выжил.

Ранее, 30 января, Бланш заявил, что члены Конгресса могут договориться с Министерством юстиции о пересмотре нередактированных файлов.

Справочно. Файлы Эпштейна – это документы, связанные с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна, который причастен к насилию над молодыми девушками и торговле людьми. Он умер в 2019 году в тюрьме, но расследование дела до сих пор продолжается.



Согласно материалам дела, Трамп имел тесные связи с Эпштейном и даже называл его другом.



В новых обнародованных документах есть свидетельства об обвинении Трампа в якобы изнасиловании 13-летней девочки. Согласно другим показаниям, он присутствовал во время убийства новорожденного ребенка. Еще одна из заявительниц уверяла, что "участвовала в оргиях" на ранчо Трампа в Калифорнии. После этого некоторые девушки были убиты и похоронены прямо на территории гольф-клуба.

Что предшествовало?

Напомним, в пятницу, 30 января, Минюст США обнародовал более 3 миллионов страниц материалов, связанных со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвинили в ряде сексуальных преступлений. Мир увидел 2000 видео и 180 000 изображений, в частности в файлах содержались переписки Эпштейна на различные темы с некоторыми известными общественными деятелями как в США, так и за рубежом, включая Стива Беннона, Илона Маска и Говарда Лутника. Кроме того, они содержали обвинения против президента Дональда Трампа, хотя ни одно из них не было подтверждено.

О причастности Дональда Трампа к этому скандальному делу, Бланш отказался отвечать, мол, много анонимных обвинений в адрес действующего президента "очень быстро" были признаны ложными.

Трамп лично прокомментировал обвинения общественности. Он заявил о неких "оправданиях" его невиновности, ссылаясь на "важных людей". В то же время лидер США пригрозил судом писателю и журналисту Майклу Вольфу, который якобы сговорился с Джеффри Эпштейном, чтобы нанести вред Трампу.