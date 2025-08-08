После последнего визита Виткоффа в Москве особенно активизировали разговоры о подготовке встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. СМИ пишут, что она может состояться уже на этой неделе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

Когда и где может пройти встреча Путина и Трампа?

Как пишет Fox News со ссылкой на два источника, знакомые с переговорами, Путин и Трамп могут встретиться уже в понедельник, 11 августа. Потенциальное место встречи – Рим, Италия. Однако пока рассматриваются и другие страны в Европе и не только.

Интересно, что российские источники пишут совершенно противоположное. В Москве утверждают, что саммит, вероятно, пройдет в одной из арабских стран. Одно из главных пропагандистских СМИ России отметило, что Рим не будет площадкой встречи Путина и Трампа.

Fox News отмечает, что встреча Путина и Трампа будет их первой с момента возвращения Трампа в Белый дом. Это станет важным событием российско-украинской войны, однако нет никаких гарантии, что она принесет хотя бы какие-то результаты. Издание отмечает, что требования Украины и России остается далеко друг от друга.

Как пишет Reuters, шансы, что Путин согласится на прекращение огня из-за угрозы Трампа ввести вторичные тарифы против покупателей российской нефти, "близки к нулю".