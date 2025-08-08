Після останнього візиту Віткоффа у Москву особливо активізувалися розмови про підготовку зустрічі Володимира Путіна та Дональда Трампа. ЗМІ пишуть, що вона може відбутися вже наступного тижня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

Дивіться також "Так Рейган змусив СРСР до переговорів": що про погрози Трампа Путіну пишуть на Заході

Коли та де може пройти зустріч Путіна і Трампа?

Як пише Fox News з посиланням на два джерела, знайомі з переговорами, Путін й Трамп можуть зустрітися вже в понеділок, 11 серпня. Потенційне місце зустрічі – Рим, Італія. Проте наразі розглядаються й інші країни в Європі й не тільки.

Цікаво, що російські джерела пишуть зовсім протилежне. У Москві стверджують, що саміт, ймовірно, пройде в одній з арабських країн. Одне з головних пропагандистських ЗМІ Росії наголосило, що Рим не буде майданчиком зустрічі Путіна та Трампа.

Fox News зауважує, що зустріч Путіна та Трампа буде їхньою першою з моменту повернення Трампа до Білого дому. Це стане важливою подією російсько-української війни, проте немає жодних гарантії, що вона принесе хоча б якісь результати. Видання зазначає, що вимоги України та Росії залишається далеко одне від одного.

Як пише Reuters, шанси, що Путін погодиться на припинення вогню через погрози Трампа ввести вторинні тарифи проти покупців російської нафти, "близькі до нуля".