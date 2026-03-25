Премьер Дании Фредериксен уходит в отставку после парламентских выборов
- Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подала в отставку после встречи с королем Фредериком X из-за недостаточного количества мандатов в парламенте.
- Фредериксен предложила политическим партиям высказать свои позиции по формированию нового правительства.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен 25 марта встретилась с королем Фредериком X и подала в отставку. Поэтому формально начался процесс формирования нового правительства страны.
Об этом сообщили на сайте королевского дворца.
Почему Фредериксен уходит в отставку?
В заявлении королевского дворца заявили, что 25 марта состоялась встреча премьера Дании Метте Фредериксен и короля страны Фредерика X. Она подала заявление об отставке правительства после разъяснения результатов выборов и ситуации в парламенте.
В то же время госпожа премьер Дании предложила дать возможность политическим партиям, которые прошли в парламент (Фолькетинг), выразить свою позицию по формированию нового правительства. Поэтому представителей партий пригласили в королевский дворец Амалиенборг на консультации.
У The Guardian объяснили, что такая процедура является обычной. Шаг Фредериксен связан с тем, что предыдущее правительство из трех партий не получило достаточное количество мандатов – только 70 при необходимых 90.
Издание отмечает, что Фредериксен будет исполнять обязанности премьера, пока не сформируется новое правительство. К тому же она остается одной из главных кандидаток на эту должность.
Что известно о выборах в Дании?
Ранее AP сообщало, что 24 марта в Дании проходили досрочные выборы в парламент. Однако они завершились неопределенным результатом.
Социал-демократическая партия премьер-министра Дании победила на них, однако не получила большинства в парламенте.
Издание писало, что согласно официальным результатам партия Фредериксен потеряла поддержку по сравнению с выборами 2022 года.