Про це повідомили на сайті королівського палацу.

Чому Фредеріксен йде у відставку?

У заяві королівського палацу заявили, що 25 березня відбулась зустріч прем'єрки Данії Метте Фредеріксен та короля країни Фредеріка X. Вона подала заяву про відставку уряду після роз'яснення результатів виборів і ситуації в парламенті.

Водночас пані прем'єр Данії запропонувала дати можливість політичним партіям, які пройшли до парламенту (Фолькетингу), висловити свою позицію щодо формування нового уряду. Тому представників партій запросили до королівського палацу Амалієнборг на консультації.

У The Guardian пояснили, що така процедура є звичайною. Крок Фредеріксен пов'язаний з тим, що попередній уряд із трьох партій не отримав достатню кількість мандатів – лише 70 при необхідних 90.

Видання зазначає, що Фредеріксен буде виконувати обов'язки прем'єра, поки не сформується новий уряд. До того ж вона залишається однією з головних кандидаток на цю посаду.

Що відомо про вибори у Данії?