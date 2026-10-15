"Трамп нападет на Путина": Зеленский назвал важнейшую гарантию безопасности

Украина рассчитывает получить от США юридически закрепленные гарантии безопасности после окончания войны. Надежной защитой станет четкий механизм военного ответа Вашингтона в случае нового нападения со стороны России.

О таких ожиданиях Киева президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью National Public Radio. По его словам, простое прекращение огня не обеспечит прочного мира, поэтому соответствующие соглашения должны быть одобрены Конгрессом.

Какими должны быть гарантии США

Президент Зеленский пояснил, что американские обязательства должны предусматривать конкретную и немедленную реакцию на действия агрессора.

Если у меня на бумаге будет написано именно это: "Если Путин нападет на Украину, Трамп нападет на Путина" – это и есть гарантия безопасности,

– пояснил украинский лидер.

Он добавил, что лучшим способом долгосрочной защиты остается вступление в НАТО и Европейский Союз.

В то же время прочные двусторонние соглашения с Вашингтоном необходимы независимо от того, станет ли Украина членом Альянса. По словам Зеленского, это должно быть прочное партнерство, которое не оставит ни малейшего шанса на повторение войны.

Гарантии безопасности от Соединенных Штатов – прямой, верный путь. Это верный путь, но нам нужно больше деталей... Мы надеемся, что у нас будет прочное партнерство и юридически обязывающие гарантии безопасности, одобренные Конгрессом,

– отметил глава государства.

Говоря о том, что означает победа, глава государства подчеркнул: главным результатом должно стать предотвращение агрессии со стороны России.

Напомним, Дональд Трамп объяснил нежелание публично называть Владимира Путина диктатором спецификой переговорного процесса. По словам американского лидера, для заключения соглашений не следует прибегать к оскорблениям и насмешкам в адрес оппонента.

Недавно Зеленский заявил, что Россия игнорирует энергетическое перемирие. Несмотря на паузу со стороны Украины, оккупанты продолжили наносить удары по ее инфраструктуре, что стало своеобразным ответом Кремля на инициативы Вашингтона.