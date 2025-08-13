Трамп против того, чтобы НАТО было частью гарантий безопасности для Украины, – Макрон
- Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал заявление Дональда Трампа, что НАТО не должно быть частью гарантий безопасности для Украины, хотя США и союзники должны быть к ним привлечены.
- Макрон отметил, что обсуждение контроля над оккупированными территориями без участия Украины неприемлемо.
Президент США Дональд Трамп поддерживает установление гарантий безопасности для Украины. Но он, вероятно, не хочет, чтобы их обеспечивало НАТО. Для российской стороны нежелание Трампа привлекать альянс к помощи Украине является положительной новостью.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона. Он вместе с союзниками говорил с Дональдом Трампом перед его саммитом с Владимиром Путиным.
Что сказал Макрон о словах Трампа об участии НАТО в обеспечении безопасности Украины?
Французский президент отметил, что Путин и Трамп без участия украинской стороны не могут обсуждать вопрос контроля над оккупированными территориями. А оно в свою очередь является неотделимым от гарантий безопасности для Украины и Европы. Так, по мнению Эмманюэля Макрона, потенциальные территориальные уступки Украины и гарантии ее безопасности должны быть непосредственно связаны.
Президент Трамп четко выразил это именно такими словами. Он даже сказал вещи, которые очень важны для меня, – тот факт, что НАТО не должно быть частью этих гарантий безопасности, и мы знаем, что это сильный аргумент, особенно для российской стороны. Но что Соединенные Штаты и все союзники должны быть их частью. Это очень важное уточнение для меня,
– добавил президент Франции.
Известно, что ни Украина, ни страны ЕС не поднимали вопрос обмена территориями или каких-либо уступок. Однако партнеры в первую очередь будут учитывать интересы Украины. Зато Владимир Зеленский четко дал понять свою позицию: Украина не отдаст России Донбасс, ведь целостность территорий закреплена в Конституции.