Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов предоставить гарантии безопасности Украине, но с некоторыми условиями. Такое заявление он сделал во время разговора с лидерами Европы и Украины.

Целью разговора Трампа с Зеленским и европейскими лидерами было согласование позиции США и Европы саммитом на Аляске 15 августа, где президент США должен встретиться с Путиным. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Гарантии безопасности для Украины: какое условие поставил Трамп?

Как отмечает издание со ссылкой на 3 собеседников (европейский дипломат, британский чиновник и человек, информированный о разговоре Трампа и лидеров), США готовы сыграть определенную роль в предоставлении Киеву средств сдерживания будущей российской агрессии после объявления прекращения огня.

В то же время Трамп назвал условие: это произойдет только в том случае, если эти усилия не будут осуществляться в рамках НАТО. Заметим, президент США не уточнил, что именно он имел в виду под гарантиями безопасности, а лишь обсудил более широкую концепцию. Он признает, что американские гарантии безопасности должны быть частью окончательного урегулирования и считает, что США сыграют в этом свою роль.

Какими бы ни были гарантии безопасности, Трамп ясно дал понять, что США не будут продолжать поставлять оружие или войска непосредственно Украине. Хотя продадут его в Европу, чтобы Украина в дальнейшем могла воспользоваться. Поставки, вероятно, будут ограниченными и бесспорно разочаруют сторонников Украины, которые хотят получить от США надежные гарантии, чтобы удержать Россию от повторного вторжения после окончания боевых действий,

– подытоживают журналисты.

Кроме того, по их мнению, у Европы и Украины возникают опасения того, что произойдет, когда Трамп и Путин останутся наедине. Хотя президент США принял советы европейских и украинского лидеров во внимание и стремится к прекращению огня.

Авторы материала напомнили, что Европа сейчас пытается договориться о гарантиях безопасности без участия США. Говорится, в частности, о создании коалиции добровольных сухопутных войск, которые должны прикрывать территорию Украины после подписания мирного соглашения. Правда, подчеркивают в издании, всем этим усилиям нужна американская поддержка.

Ранее Трамп выступал против предоставления Украине летальной военной помощи. Хотя США непосредственно не поставляют оружие, но хозяин Белого дома недавно позволил Европе закупать американское вооружение для поставок в Украину. По словам представителей Белого дома, этот шаг усилил давление на Москву и убедил Путина сесть за стол переговоров.

Добавим, ранее о мнении Трампа относительно участия НАТО в гарантиях безопасности для Украины говорил президент Франции Эммануэль Макрон.

Трамп сказал вещи, которые очень важны, – тот факт, что НАТО не должно быть частью этих гарантий безопасности, и мы знаем, что это сильный аргумент, особенно для российской стороны. Но что Соединенные Штаты и все союзники должны быть их частью,

– отмечал он.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский тоже заявлял, что Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности. Но деталей таких инициатив американского лидера не привел.