США готовы предоставить Украине разведданные и контроль за ситуацией на поле боя в рамках любого западного плана безопасности после войны. Кроме того, Вашингтон планирует присоединиться к созданию европейского щита противовоздушной обороны для страны.

Какие гарантии безопасности могут предоставить Соединенные Штаты?

По словам чиновников, президент США Дональд Трамп на прошлой неделе сказал европейским лидерам, что Америка будет участвовать в "координации" гарантий безопасности для Украины после войны. Это именно то, чего требовал Киев, чтобы предотвратить новое нападение России после любого мирного соглашения.

С тех пор чиновники США во время многочисленных обсуждений с европейскими коллегами сообщили, что Вашингтон готов предоставить так называемые "стратегические средства". Речь идет о разведке, наблюдении и рекогносцировке, системах управления и контроля, а также средствах противовоздушной обороны, чтобы поддержать любую европейскую наземную миссию.

Ранее "Коалиция желающих", которую возглавляют Великобритания и Франция, пообещала защитить Украину после войны от возможной будущей агрессии со стороны России.

Впрочем, европейские чиновники частно признают, что любое развертывание сил может произойти только при поддержке США, которые должны обеспечить контроль и защиту европейских войск.

Вашингтон уже поставляет Украине ракеты ПВО Patriot, но послевоенная поддержка будет включать американские самолеты, логистику и наземные радиолокационные станции, которые будут поддерживать и обеспечивать бесполетную зону и воздушный щит для страны,

По словам собеседников издания, согласно нынешнему плану, войска "Коалиции желающих" могут быть развернуты в глубине территории Украины как третья линия защиты – и именно ей должны помогать США.

Перед этой линией должны также быть расположены украинские войска, вооруженные и подготовленные армиями НАТО.

Что говорят другие страны о гарантиях безопасности?