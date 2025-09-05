В случае достижения мирного соглашения между Россией и Украиной, Соединенные Штаты могут возглавить мониторинг буферной зоны на территории Украины. Ее охрану, по плану, будут обеспечивать войска стран, не входящих в НАТО, в частности Саудовской Аравии или даже Бангладеш.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

Какие страны могут отправить войска в Украину?

Буферная зона должна стать большой демилитаризованной территорией, которая будет отделять районы, подконтрольные Украине и России, однако ее границы пока не определены.

По замыслу, контроль за зоной возглавят США, используя дроны, спутники и другие разведывательные средства. В то же время Соединенные Штаты будут координировать мониторинг с другими странами-партнерами.

По данным источников, охрану буферной зоны могут обеспечивать войска стран, не входящих в НАТО, в частности Саудовской Аравии или даже Бангладеш, тогда как американских военных на территории Украины не будут разворачивать.

Глава Кремля Владимир Путин категорически отвергает участие НАТО, поэтому разработчики концепции избегают использования сил альянса или даже упоминаний о нем.

Отмечается, что некоторые элементы гарантий безопасности могут базироваться на участии войск стран за пределами НАТО и системе двусторонних соглашений между Украиной и ее партнерами. Такой подход позволит предоставить Киеву гарантии безопасности без применения 5 статьи Североатлантического альянса, что неприемлемо для Москвы.

Любой план является лишь предварительным, пока Путин и президент Украины Владимир Зеленский не договорятся о нем, а также лидеры стран, которые будут привлечены к гарантиям безопасности, включая президента Дональда Трампа,

– говорится в материале.

Этот вариант был разработан после встречи Трампа с Путиным на Аляске 15 августа. Сначала ожидалось, что переговоры откроют путь к дальнейшим дискуссиям, в том числе и прямым контактам между Путиным и Зеленским, однако продвижение к мирному соглашению остановилось. Несмотря на это союзники Украины продолжают работать над возможными гарантиями безопасности, которые, вероятно, станут ключевым элементом мирного урегулирования.

Что известно о гарантиях безопасности для Украины?