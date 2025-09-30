Пит Хэгсет выступил перед военными США, которые съехались со всего мира, с программной речью. Министр войны изложил свое видение относительно изменений в армии Соединенных Штатов Америки.

О чем говорил Хэгсет 30 сентября военным?

Обращение Хэгсета до последнего было интригой. Офицеров сорвали с мест, не объяснив причин, а СМИ гадали, какая причина такого экстренного собрания на базе Квантико. К тому же были опасения, безопасно ли собирать столько военных в одном месте.

Если коротко подытожить тезисы оратора, то администрация Трампа ставит крест на политике времен Байдена относительно армии. То, каким войско было при Байдене, назвали "политически-корректным, токсично-идеологическим мусором, который инфицировал наше министерство".

Эра политкорректности завершается прямо сейчас: или вы соответствуете стандартам, или вы уходите! Никаких парней в платьях. Никакого поклонения изменению климата, никаких гендерных иллюзий. Мы с этим закончили,

– заявил Хэгсет.

Глава Пентагона апеллировал к тому, что сейчас многие военные "толстые".

"Честно говоря, утомляет видеть в подразделениях толстых военных. Так же недопустимо видеть толстых генералов и адмиралов в коридорах Пентагона. И высших командующих в стране и во всем мире. Это выглядит плохо", – высказался он.

Также министр собирается изменить во внешности солдат "длинные волосы" и даже бороду.

"Вы должны соответствовать нормам роста и веса и сдавать тесты по физической подготовке. Никаких бород или длинных волос. Хочешь бороду – иди в спецназ, нет – тогда брейся. У нас нет армии, заполненной нордическими язычниками", – объяснил Хэгсет свою мысль.

Министр сформулировал новое золотое правило Пентагона: "Делайте со своими подразделениями то, что делали бы с подразделениями, в которых был бы ваш ребенок".

Хэгсет считает, что в армии не место тем, кто не дотягивает до стандартов. США не будут "занижать стандарты, чтобы некоторые люди вписались". Речь и о женщинах.

Таким образом, в Америке введут военный полевой тест на физическую подготовку. Стандарты, которым должны соответствовать люди на боевых должностях, будут ориентированы на мужчин.

"Мы не будем использовать неудачных бойцов, потому что не можем их научить, снарядить или обеспечить ресурсами. От этого зависит жизнь, потому что это так. В связи с этим базовая подготовка возвращается к тому, чем она должна быть: страшной, жесткой и дисциплинированной, что позволяет сержантам-инструкторам вселять здоровый страх в новых рекрутов, гарантируя, что будущие бойцы будут закалены. Они могут ругаться. Да, они могут применять физическое насилие к рекрутам", – пообещал глава Пентагона.

Тем, кто не согласен с заявлениями Хэгсета, министр предложил уйти в отставку.

