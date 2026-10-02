Бывший глава правительства Германии официально устроился на работу в России и будет содействовать развитию большой сети гипермаркетов. Политик вошел в состав руководящего органа компании, чтобы курировать ее долгосрочное планирование на местном рынке.

Об этом журналистам российской службы РБК сообщили в компании.

Что известно о новой должности

Речь идет о российском филиале известной немецкой компании Globus. Общее собрание участников ООО "Гиперглобус" уже официально назначило Герхарда Шредера членом наблюдательного совета.

Владелец компании Томас Брух объяснил такое кадровое решение необходимостью усилить экспертную поддержку бизнеса. По его словам, политический и экономический опыт экс-канцлера поможет сохранить ориентированный на диалог подход на российском рынке.

Сам политик также прокомментировал свое назначение, подчеркнув важность инвестиций в российский продовольственный сектор.

Именно в кризисные времена эти связи особенно важны: они позволяют слушать друг друга и находить пути в будущее,

– заявил Шредер.

Связи с Кремлем

Герхард Шредер возглавлял правительство Германии с 1998 по 2005 год, однако в последние годы регулярно сталкивается с жесткой критикой из-за работы на российские энергетические компании.

Даже после начала полномасштабного вторжения он отказался дистанцироваться от Москвы. Более того, в январе 2026 года политик публично призвал возобновить энергетическое сотрудничество с государством-агрессором.

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин пытался выдвинуть Шредера в качестве главного переговорщика от Европейского Союза, чтобы обсудить условия прекращения войны. Однако официальный Киев категорически отверг эту идею.

В Берлине такое предложение также не было воспринято, его назвали откровенной попыткой посеять раскол среди европейских лидеров.