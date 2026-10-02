Про це журналістам російської служби РБК повідомили в компанії.

Що відомо про нову посаду

Йдеться про російську філію відомої німецької компанії Globus. Загальні збори учасників ТОВ "Гіперглобус" уже офіційно призначили Герхарда Шредера членом наглядової ради.

Власник компанії Томас Брух пояснив таке кадрове рішення необхідністю посилити експертну підтримку бізнесу. За його словами, політичний та економічний досвід ексканцлера допоможе зберегти орієнтований на діалог підхід на ринку Росії.

Сам політик також прокоментував своє призначення, наголосивши на важливості інвестицій у російський продовольчий сектор.

Саме в кризові часи ці зв'язки особливо важливі: вони дають змогу слухати одне одного та знаходити шляхи в майбутнє,

– висловився Шредер.

Зв'язки з Кремлем

Герхард Шредер очолював уряд Німеччини з 1998 до 2005 року, проте останніми роками регулярно стикається з жорсткою критикою через роботу на російські енергетичні компанії.

Навіть після початку повномасштабного вторгнення він відмовився дистанціюватися від Москви. Понад те, у січні 2026 року політик публічно закликав відновити енергетичну співпрацю з державою-агресором.

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін намагався просунути Шредера як головного перемовника від Європейського Союзу для обговорення умов припинення війни. Проте офіційний Київ категорично відкинув цю ідею.

У Берліні таку пропозицію також не сприйняли, назвавши її відвертою спробою посіяти розкол серед європейських лідерів.