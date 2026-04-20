Германия и Франция предложили предоставить Украине "символические" преимущества до вступления в ЕС, – FT

Германия и Франция призвали предоставить Украине "символические" преимущества на этапе перед вступлением в Евросоюз: без доступа к основным финансовым программам ЕС и без права голоса в принятии решений.

Об этом говорится в материале Financial Times.

О каком статусе идет речь?

Владимир Зеленский рассматривает вступление в Евросоюз как одну из ключевых гарантий в рамках потенциального мирного соглашения и настаивает, что Украина могла бы присоединиться к блоку уже в 2027 году. Однако крупнейшие страны ЕС скептически отнеслись к идее Еврокомиссии упростить процедуру расширения, чтобы быстрее предоставить Киеву преимущества членства.

В частности, Берлин предлагает статус "ассоциированного членства". В таком случае Украина могла бы участвовать во встречах министров и лидеров ЕС, но без права голоса и без автоматического доступа к общему бюджету блока.

Зато Франция называет подобный промежуточный вариант "статусом интегрированного государства". Он предусматривает, что доступ к Общей аграрной политике и финансированию ЕС будет отложен до момента полноценного вступления.