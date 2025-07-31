Премьер Литвы подал в отставку на фоне расследования против компании, связанной с его семьей
- Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас подал в отставку из-за расследования в отношении компании, связанной с его семьей.
- Президент Литвы поддержал решение Палуцкаса, подчеркивая необходимость стабильной коалиции, и раскритиковал СМИ за преждевременные публикации имен потенциальных премьеров.
Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас 31 июля объявил о своей отставке. Это произошло на фоне расследования в отношении компании, связанной с его семьей.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на LRT.
Смотрите также Литва усилит ПВО на границах после инцидентов с дронами
Что известно об отставке премьера Литвы?
В четверг, 31 июля, литовские СМИ сообщили об обыске в компании Dankora, принадлежащей жене брата премьер-министра Литвы. Эта компания получала европейское финансирование и закупала аккумуляторные системы у компании самого премьера – Garnis.
Сегодняшняя новость заключается в том, что Палуцкас позвонил утром и объявил о своей отставке,
– заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
По словам литовского президента, пока "ничего фундаментального не изменилось".
"Литовская социал-демократическая партия, которая выиграла парламентские выборы и имеет большинство в Сейме, начнет консультации по формированию потенциальной коалиции", – отметил он.
Науседа также добавил, что не считает отставку премьера запоздалым шагом.
Я дал ему время обдумать все как человеку и оценить все обстоятельства. Считаю, что он принял правильное решение и воспользовался этой возможностью. Я приветствую его решение,
– подчеркнул Неуседа.
По мнению президента, страна сейчас нуждается в стабильной и дееспособной коалиции, а премьер должен иметь возможность с уверенностью вести коалицию и правительство вперед.
В то же время он раскритиковал СМИ за публикацию имен возможных кандидатов на пост премьера еще до того, как Палуцкас официально объявил о своем решении уйти в отставку.
"Я считаю, что было просто неэтично обнародовать имена потенциальных премьеров до фактического решения. Сегодня факт есть факт – пришло время начать говорить об этом. Существует более чем один кандидат, который действительно может выполнять обязанности премьера", – добавил литовский лидер.
Как Палуцкас прокомментировал свою отставку?
Палуцкас заявил, что не считает, будто допустил серьезные ошибки на посту. В то же время он решил уйти, чтобы не становиться препятствием для эффективной работы правительства.
Видя, как скандалы, что разгораются, мешают работе правительства, я пришел к выводу, что не могу делать нашу правящую коалицию и кабинет заложниками этих скандалов. Именно поэтому я решил принять быстрое и четкое решение,
– объяснил он.
Палуцкас подчеркнул, что не считает, что совершил какие-то серьезные ошибки или нарушения на посту премьера.
"Я выполнял обязанности премьер-министра добросовестно и ответственно, насколько это было в моих силах", – отметил он.
Он также отметил, что его решение уйти в отставку связано с желанием остановить давление и публичные нападки на свою семью.
"Несмотря на мое решение уйти в отставку, я буду продолжать защищать свою честь и достоинство и ждать результатов расследований, которые, я убежден, отделят факты от предположений", – добавил он.