Опасность растет: граждан США призывают немедленно покинуть Россию
- Госдепартамент США предупреждает о высоких рисках в России, включая терроризм, незаконные задержания и произвольное применение законодательства.
- Гражданам США рекомендуется немедленно покинуть Россию из-за ограниченных возможностей помощи, в частности из-за сокращения персонала посольства и закрытия консульств.
Государственный департамент США обновил действующее предупреждение уровня "не путешествовать" относительно поездок в Россию. Предупреждение указывает на высокие риски, связанные с терроризмом, незаконными задержаниями иностранцев и произвольным применением российского законодательства.
В документе указано, что в России не обеспечено право свободы слова. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Государственного департамента США.
О каких рисках в России предупреждает Государственный департамент США?
В документе отмечается, что возможности помощи гражданам США существенно ограничены из-за сокращения персонала американского посольства в Москве и фактического прекращения работы консульств на территории России.
Граждане США в России должны немедленно выехать. Российские чиновники часто безосновательно допрашивают и угрожают гражданам США,
– говорится в нем.
Госдепартамент обращает внимание на имеющиеся случаи, когда граждан США задерживали и арестовывали по надуманным обвинениям. В таких делах, по данным ведомства, людям отказывали в справедливом рассмотрении и осуждали без убедительных доказательств. Американцев призывают избегать протестов и не фотографировать правоохранителей.
В рекомендациях указано, что в России не обеспечено право свободы слова. Под серьезной угрозой также права сексуальных меньшинств, которые в России могут быть осуждены по статьям о "пропаганде".
Отдельно путешественников предостерегают относительно ввоза электронных устройств. Следует считать, что все электронные коммуникации и устройства контролируются.
Также отмечается, что из-за санкций американские банковские карты в России не работают, а электронные денежные переводы из США в Россию почти невозможны.
В Госдепе отмечают: те, кто все же решит поехать в Россию, должны быть готовы к риску задержания на неопределенный срок.
Кроме того, американцам советуют выйти из всех учетных записей в соцсетях и не пользоваться ими во время пребывания в России, а также заранее подготовить завещание и определить страховых бенефициаров или оформить доверенность.
Отдельно упомянуты случаи взрывов и ударов дронами по территории России у границы с Украиной и в крупных городах, в частности Москве и Санкт-Петербурге. В случае воздушной тревоги путешественникам говорят следовать инструкциям российских властей и идти в укрытие.
Отметим, что войну в Украине Госдеп четко называет российской. Упомянуто, что та оккупировала определенную часть украинских областей, где действуют услуги посольства США в Киеве, но фактически американцы на оккупированных территориях не могут получить никакой помощи от своих посольств.
Кремль, вероятно, готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
Служба внешней разведки Украины сообщила, что Кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами, чтобы сорвать мирный процесс.
Разведка прогнозирует, что провокация может произойти во время празднования Рождества по юлианскому календарю и будет включать фальсификацию доказательств причастности Украины.
Она будет включать псевдоатаку беспилотниками западного производства.