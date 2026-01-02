Опасность растет: граждан США призывают немедленно покинуть Россию

Государственный департамент США обновил действующее предупреждение уровня "не путешествовать" относительно поездок в Россию. Предупреждение указывает на высокие риски, связанные с терроризмом, незаконными задержаниями иностранцев и произвольным применением российского законодательства.

В документе указано, что в России не обеспечено право свободы слова. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Государственного департамента США.

О каких рисках в России предупреждает Государственный департамент США?

В документе отмечается, что возможности помощи гражданам США существенно ограничены из-за сокращения персонала американского посольства в Москве и фактического прекращения работы консульств на территории России.

Граждане США в России должны немедленно выехать. Российские чиновники часто безосновательно допрашивают и угрожают гражданам США,

– говорится в нем.

Госдепартамент обращает внимание на имеющиеся случаи, когда граждан США задерживали и арестовывали по надуманным обвинениям. В таких делах, по данным ведомства, людям отказывали в справедливом рассмотрении и осуждали без убедительных доказательств. Американцев призывают избегать протестов и не фотографировать правоохранителей.

В рекомендациях указано, что в России не обеспечено право свободы слова. Под серьезной угрозой также права сексуальных меньшинств, которые в России могут быть осуждены по статьям о "пропаганде".

Отдельно путешественников предостерегают относительно ввоза электронных устройств. Следует считать, что все электронные коммуникации и устройства контролируются.

Также отмечается, что из-за санкций американские банковские карты в России не работают, а электронные денежные переводы из США в Россию почти невозможны.

В Госдепе отмечают: те, кто все же решит поехать в Россию, должны быть готовы к риску задержания на неопределенный срок.

Кроме того, американцам советуют выйти из всех учетных записей в соцсетях и не пользоваться ими во время пребывания в России, а также заранее подготовить завещание и определить страховых бенефициаров или оформить доверенность.

Отдельно упомянуты случаи взрывов и ударов дронами по территории России у границы с Украиной и в крупных городах, в частности Москве и Санкт-Петербурге. В случае воздушной тревоги путешественникам говорят следовать инструкциям российских властей и идти в укрытие.

Отметим, что войну в Украине Госдеп четко называет российской. Упомянуто, что та оккупировала определенную часть украинских областей, где действуют услуги посольства США в Киеве, но фактически американцы на оккупированных территориях не могут получить никакой помощи от своих посольств.

