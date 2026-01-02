У документі вказано, що у Росії не забезпечено право свободи слова. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Державного департаменту США.

Про які ризики у Росії попереджає Державний департамент США?

У документі наголошується, що можливості допомоги громадянам США суттєво обмежені через скорочення персоналу американського посольства в Москві та фактичне припинення роботи консульств на території Росії.

Громадяни США в Росії повинні негайно виїхати. Російські чиновники часто безпідставно допитують та погрожують громадянам США,

– йдеться в ньому.

Держдепартамент звертає увагу на наявні випадки, коли громадян США затримували та арештовували за надуманими обвинуваченнями. У таких справах, за даними відомства, людям відмовляли у справедливому розгляді та засуджували без переконливих доказів. Американців закликають уникати протестів та не фотографувати правоохоронців.

У рекомендаціях вказано, що у Росії не забезпечено право свободи слова. Під серйозною загрозою також права сексуальних меншин, які у Росії можуть бути засуджені за статтями про "пропаганду".

Окремо мандрівників застерігають щодо ввезення електронних пристроїв. Слід вважати, що всі електронні комунікації та пристрої контролюються.

Також зазначається, що через санкції американські банківські картки в Росії не працюють, а електронні грошові перекази зі США до Росії майже неможливі.

У Держдепі наголошують: ті, хто все ж вирішить поїхати до Росії, мають бути готові до ризику затримання на невизначений термін.

Крім того, американцям радять вийти з усіх облікових записів у соцмережах і не користуватися ними під час перебування в Росії, а також заздалегідь підготувати заповіт і визначити страхових бенефіціарів або оформити довіреність.

Окремо згадані випадки вибухів та ударів дронами по території Росії біля кордону з Україною та у великих містах, зокрема Москві та Санкт-Петербургу. У випадку повітряної тривоги мандрівникам кажуть слідувати інструкціям російської влади та йти в укриття.

Зазначимо, що війну в Україні Держдеп чітко називає російською. Згадано, що та окупувала певну частину українських областей, де діють послуги посольства США у Києві, але фактично американці на окупованих територіях не можуть отримати ніяку допомогу від своїх посольств.

