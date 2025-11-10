В Бундесвере считают, что Германия пока не готова к войне, - Bild

Германия пока не готова к войне, предупреждают в Бундесвере. Там ожидают около 1000 раненых военных ежедневно в случае конфликта.

Медики и гражданские столкнутся с серьезной физической и психосоциальной нагрузкой. Об этом сообщает издание Bild, пишет 24 Канал.

Готова ли Германия к войне с Россией?

В отчете вооруженных сил Германии отмечается, что в случае возникновения военного конфликта приблизительное количество жертв среди военных составит около тысячи человек ежедневно.

В худшем случае, 1000 раненых солдат могут оставаться в Германии ежедневно! И это даже не учитывая жертв среди гражданского населения,

– говорится в отчете.

Эксперты ожидают, что в результате этого медики и другие пациенты почувствуют "значительную физическую и психосоциальную нагрузку". Кроме того, специалисты, которые подготовили этот отчет, прогнозируют, что в случае масштабного вооруженного конфликта ситуация в медицинской сфере значительно ухудшится. Кроме непосредственных атак на больницы и медицинские учреждения, возникнет дефицит лекарств, продуктов, крови и перевязок.

Эксперты отмечают, что стоит работать над защитой медицинских учреждений, восстановить производство критических лекарств в пределах ЕС и проводить больше учений с военными и гражданскими.

Как Германия может укрепить оборону?

Министр обороны Германии Борис Писториус в издании The Washington Post призывает сделать свою страну "готовой к войне" из-за роста угрозы со стороны России. Писториус отмечает, что Германия должна усиливать свою обороноспособность, ведь агрессия Москвы и призывы США к самостоятельности Европы в вопросах безопасности требуют решительных шагов.

После Второй мировой войны страна считала себя "мирным государством", однако, столкнувшись сейчас с реальной угрозой, окажутся, что Бундесвер недоукомплектован и технически отсталый.

Немцы хотели бы быть как Швейцария – экономически успешными, но политически нейтральными. Мы не готовы снова серьезно думать о войне,

– прокомментировал однопартиец министра Зигмар Габриэль.

В то же время Писториус предлагает ввести добровольную военную службу как компромисс между отказом партии от обязательного призыва и необходимостью укрепить армию. Однако Христианско-демократический союз заблокировал это предложение. Зато правительственная коалиция предложила частичный призыв через лотерею – и этот вариант не устроил министра.

Как готовится Германия к войне с Россией?