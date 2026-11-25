25 ноября в Греции работники государственного и частного секторов вышли на общенациональную забастовку. Из-за протестов по всей стране возникли проблемы с транспортом.

Как сообщает Reuters, к акции протеста с требованием повысить заработную плату и улучшить качество государственных услуг призвал профсоюз ADEDY. Участники митинга требуют вернуть ежегодные премии, которые были отменены во время долгового кризиса, а также существенно увеличить государственные расходы на сферу медицины и образования.

Транспортный коллапс и масштабные митинги

Из-за массового выхода работников на акции в Греции возникли серьезные проблемы с пассажирским сообщением. К профсоюзному движению присоединились моряки, специалисты транспортной отрасли и работники связи. В результате временно приостановлено движение паромов, отменены утренние и вечерние рейсы метро, а в нескольких региональных аэропортах пришлось приостановить вылеты.

Профсоюзные лидеры обращают внимание на катастрофическое снижение покупательной способности граждан из-за инфляции. Они требуют существенного повышения заработной платы, которое компенсировало бы снижение покупательной способности. Также там подчеркнули, что в настоящее время системы здравоохранения и образования в Греции находятся в ужасном состоянии.

Ожидается, что в течение дня на улицы Афин и других греческих городов выйдут тысячи бюджетников. В частности, к уличным демонстрациям планируют присоединиться школьные учителя и врачи государственных больниц.

Добавим, что Греция сейчас работает над пилотным маршрутом экспорта украинского зерна на мировые рынки. Пробную партию груза уже собираются отправить по железной дороге. В то же время возникает вопрос о том, как окупить этот логистический маршрут. Над решением уже работают.