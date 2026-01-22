Трамп готовит миллионные выплаты жителям Гренландии за присоединение к США, – Daily Mail
- Трамп размышляет над предложением заплатить жителям Гренландии по миллиону долларов за согласие на присоединение к США.
- Обсуждается соглашение, согласно которому Дания может передать США небольшие участки гренландской территории для военных баз.
Президент США Дональд Трамп заявил, что стороны согласовали "рамки будущего соглашения" по контролю над Гренландией. Сейчас политик размышляет над тем, чтобы предложить жителям острова по одному миллиону долларов за согласие на присоединение к Штатам.
Об этом говорится в материале Daily Mail.
Какое предложение готовит Трамп?
Дональд Трамп провел переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте. После этого стало известно, что президент США приостанавливает планы введения пошлин против Великобритании и других стран, которые сопротивляются его попыткам установить контроль над Гренландией.
Кроме того, Трамп размышляет над тем, чтобы предложить жителям Гренландии (население острова составляет около 57 тысяч человек) по одному миллиону долларов в случае голосования за присоединение к США.
Стоит отметить, что минувшей ночью военные офицеры НАТО обсуждали соглашение, согласно которому Дания уступит США "небольшие участки гренландской" территории для размещения там американских военных баз. По данным The New York Times, чиновники сравнивают это предложение с британскими военными базами на Кипре, которые считаются суверенными территориями Великобритании.
Трамп заявил журналистам, что это "наиболее долгосрочная сделка". На вопрос, на какой срок рассчитана сделка, он ответил: "Бессрочная. Никаких временных ограничений. Это соглашение навсегда".
Ранее подобные идеи уже звучали
Ранее американские чиновники уже обсуждали возможность предоставить единовременные выплаты жителям Гренландии. Тогда речь шла о суммах от 10 тысяч долларов до 100 тысяч долларов на человека.
Многие детали потенциальных выплат до сих пор остаются неопределенными - когда и как они будут осуществлены и что именно ожидается от гренландцев в обмен.
Сейчас идея о выплатах рискует быть слишком транзакционной и даже унизительной для населения, которое давно обсуждает собственную независимость и экономическую зависимость от Дании.