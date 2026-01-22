Трамп готовит миллионные выплаты жителям Гренландии за присоединение к США, – Daily Mail

Президент США Дональд Трамп заявил, что стороны согласовали "рамки будущего соглашения" по контролю над Гренландией. Сейчас политик размышляет над тем, чтобы предложить жителям острова по одному миллиону долларов за согласие на присоединение к Штатам.

Об этом говорится в материале Daily Mail.

Какое предложение готовит Трамп?

Дональд Трамп провел переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте. После этого стало известно, что президент США приостанавливает планы введения пошлин против Великобритании и других стран, которые сопротивляются его попыткам установить контроль над Гренландией.

Кроме того, Трамп размышляет над тем, чтобы предложить жителям Гренландии (население острова составляет около 57 тысяч человек) по одному миллиону долларов в случае голосования за присоединение к США.

Стоит отметить, что минувшей ночью военные офицеры НАТО обсуждали соглашение, согласно которому Дания уступит США "небольшие участки гренландской" территории для размещения там американских военных баз. По данным The New York Times, чиновники сравнивают это предложение с британскими военными базами на Кипре, которые считаются суверенными территориями Великобритании.

Трамп заявил журналистам, что это "наиболее долгосрочная сделка". На вопрос, на какой срок рассчитана сделка, он ответил: "Бессрочная. Никаких временных ограничений. Это соглашение навсегда".

Ранее подобные идеи уже звучали