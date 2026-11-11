Гегсет избежал импичмента в Конгрессе США, но демократы пообещали избавиться от него

Палата представителей США отклонила попытку объявить импичмент министру обороны Питу Гегсету. Инициативу выдвинул конгрессмен-республиканец Томас Масси, обвинив главу Пентагона в нарушении законов во время военных операций США.

Об этом сообщает NBC News.

Почему Гегсету пытались объявить импичмент?

Палата представителей, в которой большинство в настоящее время имеют республиканцы, проголосовала 211 голосами против 204 за передачу резолюции об импичменте Хегсета в профильный комитет. Таким образом, инициатива фактически провалилась.

Автором резолюции стал республиканец Томас Масси, известный критик министра обороны и президента Дональда Трампа. Он обвинил Гегсета в нарушении правил ведения войны во время операций США в Иране, Йемене, Венесуэле и Карибском бассейне.

Масси стал единственным республиканцем, поддержавшим голосование за импичмент. В то же время даже некоторые представители его партии, критикующие Хегсета, считают, что действия министра не соответствуют критерию "тяжких преступлений и проступков", необходимому для отстранения чиновника посредством импичмента.

Кто-то должен наконец поставить точку и спросить: будем ли мы соблюдать действующие законы? Будем ли мы соблюдать Конституцию?

– заявил конгрессмен.

Стоит отметить, что в начале года Гегсет и Трамп поддерживали соперников Масси во время внутрипартийных праймериз. В результате конгрессмен проиграл борьбу за выдвижение от Республиканской партии.

Несмотря на провал голосования, политическое давление на министра обороны может усилиться. Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис, который в январе, вероятно, станет спикером, заявил, что после перехода Конгресса под контроль его партии демократы "изгонят Хегсета из города". Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис, который в январе, вероятно, станет спикером, заявил, что после перехода Конгресса под контроль его партии демократы "изгонят Хегсета из города".

Как Хегсет и Трамп отреагировали на попытку импичмента?

Сам министр обороны назвал инициативу по своему отстранению ""фарсом" и политическим шоу ". Он подчеркнул, что все военные операции США были законными.

Также Хегсет сравнил попытку импичмента с делами против Трампа во время его первого президентского срока. В частности, он упомянул процедуру, связанную с телефонным разговором американского президента с Владимиром Зеленским.

Дональд Трамп также публично поддержал главу Пентагона. В социальной сети Truth Social он поставил Хегсету оценку "A с тремя плюсами" за защиту от "оскорбленного, разъяренного, потерпевшего поражение бывшего конгрессмена".