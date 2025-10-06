Ангела Меркель якобы намекнула, что страны Балтии и Польша частично виноваты во вторжении России в Украину. Слова экс-канцлера Германии вызвали возмущение в соседних странах.

В интервью венгерскому оппозиционному медиа Partizán Меркель вспомнила, что страны Восточной Европы не позволили прямые переговоры между ней, российским Владимиром Путиным и французским лидером Эммануэлем Макроном накануне вторжения Москвы в Украину в 2022 году, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Как Восточная Европа отреагировала на обвинения Меркель?

Бывший премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш прямо опроверг слова Меркель, заявив, что на тот момент многие страны, в частности Германия и сама экс-канцлер, не понимали Россию.

Я постоянно говорил ей, что с Путиным нельзя иметь дело "на честное слово", но она считала, что страны Балтии ошибаются. Я хорошо знал ее взгляды, но я поражен, что после всего, что произошло в Украине, она все еще так думает,

– сказал Кариньш.

Он отметил, что у Запада есть два варианта, чтобы подчиниться России или сопротивляться. Политик выразил радость по поводу того, что нынешний канцлер Фридрих Мерц не разделяет взглядов Меркель.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна также отметил, что ответственность за войну несет только Россия.

Войну России против Украины вызывает только одно – нежелание смириться с распадом СССР и ее неуемные имперские амбиции. Виновата в агрессии только Россия,

– написал он в "X".

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, ныне заместитель председателя оппозиционной партии "Право и справедливость" заявил, что "своим бездумным интервью Ангела Меркель доказала, что является одной из самых вредных немецких политиков для Европы за последнее столетие".

Евродепутат от "Право и справедливость" Вальдемар Буда добавил, что если бы Меркель снова договаривалась с Путиным, то это, вероятно, повлекло разделение Украины. Он удивился, что бывшая канцлер до сих пор не понимает, что именно сотрудничество с главой Кремля привело к войне.

Бывшая посол Польши в России, ныне министр региональной политики от партии Polska 2050 Катажина Пельчинская-Наленч заявила, что высказывания Меркель только подыгрывают российской пропаганде. "Обвинять в войне тех, кто якобы "не вовремя сел за стол переговоров" и "недостаточно низко поклонился Москве", – абсурд. Было бы только хуже", – заявила она.

В то же время бывший посол Польши в США Марек Магеровский раскритиковал СМИ, которые, по его мнению, перекрутили слова Меркель.

По его мнению, экс-канцлер только сказала, что Балтия и Польша не согласились на новый формат переговоров ЕС с Россией. "От этого утверждения до формулы "Польша соответственна за войну Путина" – очень далеко", – пояснил чиновник. В то же время он не стал спорить с другими критиками Меркель, согласившись, что ее каденция является "одной большой катастрофой для Германии и Европы".

В чем Меркель обвинила Польшу и страны Балтии?

По словам канцлера, в июне 2021 года она поняла, что Путин больше не воспринимает Минские договоренности серьезно. На заседании Европейского совета в том месяце они вместе с Макроном предложили провести прямые переговоры с Путиным в ответ на стягивание российских войск к границе Украины. Однако ряд восточноевропейских стран, включая Польшу, выступили против. По мнению Меркель, эти страны боялись, что ЕС не будет иметь единой политики в отношении России. Как следствие – прямых переговоров не было, Меркель ушла с должности а потом Путин напал на Украину.