Польша и страны Балтии были против плана Ангелы Меркель создать новый формат переговоров с президентом России. Об этом бывшая канцлер Германии заявила в интервью, что вышло на венгерском языке, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bild.

Почему Польша и страны Балтии не поддержали Меркель?

Бывшая канцлер Германии рассказала, что после того, как поняла, что в 2021 году президент России уже не воспринимает Минские соглашения всерьез, предложила новый формат, чтобы ЕС мог вести с Путиным прямой диалог.

Однако отметила, что страны Балтии, а также Польша не поддержали такую инициативу, опасаясь отсутствия общей политики в отношении России.

В любом случае, этого не произошло. Затем я ушла с должности, и тогда началась агрессия Путина,

– добавила Ангела Меркель.

Также она отметила, что отсутствие прямых переговоров с Путиным повлияло на ход событий и стало одним из факторов, который привел к полномасштабному вторжению России в Украину.

Что Меркель вспомнила о Минских соглашениях?

В интервью Меркель вспомнила Минские договоренности 2015 года, к заключению которых она прилагала усилия. По ее мнению, они "принесли успокоение" до 2021 года. Дав Украине за это время укрепиться и "стать другой страной".

Важно знать! Ангела Меркель – первая женщина на посту федерального канцлера Германии. Руководила страной с 2005 по 2021 год. Канцлер стала движущей силой Минских договоренностей.

Как на переговоры с Путиным повлияла пандемия?

По словам бывшего канцлера Германии COVID-19 значительно усложнил переговорный процесс с Россией. Меркель отметила, что из-за страха Путина относительно пандемии личные встречи были невозможны, а видеоконференции не давали желаемого эффекта.

Если вы не можете встретиться, если вы не можете обсудить свои разногласия с глазу на глаз, вы не найдете новых компромиссов,

– добавила она.

Именно пандемия стала решающим фактором политической радикализации России и ее дальнейшего нападения на Украину.

