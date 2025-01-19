Об этом заявила бывшая канцлер Германии Ангела Меркель, передает 24 Канал со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

К теме Путину верить нельзя: Меркель считает, Украине нужны надежные гарантии безопасности

Меркель высказалась об Украине

Меркель сообщила, что с нападением российского диктатора Владимира Путина на Украину было приостановлено действие основного принципа послевоенной европейской повестки – территориальной неприкосновенности. Об этом она заявила, выступая на приеме Христианско-демократического союза в Дюссельдорфе.

Так, бывшая канцлер Германии считает, что только с США и НАТО можно было достичь того, чтобы "Путин не выиграл войну и Украина осталась независимой".

Также Меркель высказалась и о Трампе, назвав его "особым президентом". Политик убеждена, что республиканец "защищает законные интересы США", однако в многостороннем сотрудничестве Меркель не верит в "беспроигрышные ситуации". Экс-канцлер убеждена, что в любой ситуации всегда есть победитель и проигравший.

Мы не изменим Дональда Трампа, но мы можем реагировать на него,

– заявила Меркель.

Ранее Ангела Меркель сообщала, что, находясь на посту канцлера Германии, пыталась помешать стремлению Украины быстро вступить в НАТО. Она призналась, что боялась, что Владимир Путин даст военный ответ.

В своей книге "Свобода. Мемуары 1954 – 2021" Меркель рассказала, что видела риски в присутствии российского Черноморского флота в Крыму. Кроме того, бывшая канцлер была убеждена, Россия напала бы на Украину раньше, если бы та начала движение в НАТО в 2008 году.

В частности, Меркель убеждена, что в таком случае "Путин не стоял бы в стороне и не наблюдал бы за тем, как Украина вступает в НАТО".