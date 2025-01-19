Про це заявила колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель, передає 24 Канал з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Меркель висловилася про Україну

Меркель повідомила, що з нападом російського диктатора Владіміра Путіна на Україну було призупинено дію основного принципу післявоєнного європейського порядку – територіальної недоторканності. Про це вона заявила, виступаючи на прийомі Християнсько-демократичного союзу в Дюссельдорфі.

Так, колишня канцлерка Німеччини вважає, що лише з США та НАТО можна було досягти того, аби "Путін не виграв війну й Україна залишилася незалежною".

Також Меркель висловилася і про Трампа, назвавши його "особливим президентом". Політикиня переконана, що республіканець "захищає законні інтереси США", однак у багатосторонньому співробітництві Меркель не вірить у "безпрограшні ситуації". Ексканцлерка переконана, що у будь-якій ситуації завжди є переможець і переможений.

Ми не змінимо Дональда Трампа, але ми можемо реагувати на нього,

– заявила Меркель.

Раніше Ангела Меркель повідомляла, що, перебуваючи на посаді канцлера Німеччини, намагалася перешкодити прагненню України швидко вступити до НАТО. Вона зізналася, що боялася, що Владімір Путін дасть військову відповідь.

У своїй книзі "Свобода. Мемуари 1954 − 2021" Меркель розповіла, що бачила ризики у присутності російського Чорноморського флоту у Криму. Крім того, колишня канцлерка була переконана, Росія напала б на Україну раніше, якби та почала рух до НАТО у 2008 році.

Зокрема, Меркель переконана, що у такому випадку "Путін не стояв би осторонь і не спостерігав би за тим, як Україна вступає до НАТО".