Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ее интервью для CNN. Меркель отметила, что Трамп демонстрировал особую симпатию к силе российского президента Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

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"Живет за счет нетрадиционных действий"

В своих мемуарах Меркель упоминала, что Трамп был "очарован" политиками с автократическими наклонностями и стремился привлечь к себе внимание нетрадиционными действиями.

То, как он говорил о Путине, то, как он говорил о северокорейском лидере, – очевидно, кроме критических замечаний, которые он делал, – всегда было своего рода восхищение чистой силой того, что могли сделать эти люди,

– отметила Меркель.

Первая встреча с Трампом: момент, ставший вирусным

Меркель также поделилась деталями своей первой встречи с Трампом в Белом доме в 2017 году. Во время их разговора в Овальном кабинете журналисты попросили лидеров пожать друг другу руки для фото.

Однако Трамп, казалось, проигнорировал эту просьбу, создав неловкую ситуацию, которая сразу стала вирусной в СМИ.

Хотя Ангела Меркель была одной из самых влиятельных лидеров Европы, после начала полномасштабного вторжения России в Украину ее политику умиротворения России начали критиковать.

Зависимость Германии от российского газа и нежелание признать ошибки оставили тень на ее многолетнем руководстве.

Она признала, что во время своего канцлерства сдерживала стремление Украины к быстрому вступлению в НАТО из-за страха эскалации со стороны России.