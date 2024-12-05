Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью экс-командующего Сухопутными войсками США в Европе генерала Бена Ходжеса для hromadske.

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Как Трамп меняет позицию по Украине и войне

Бен Ходжес объяснил, что в окружении Трампа есть люди, которые выступают за замораживание войны в Украине без возвращения оккупированных территорий. Однако, по его словам, сам Трамп и его команда уже начали менять тон.

Я думаю, что после своей инаугурации президент скорректирует позицию в отношении Украины, которую он и его окружение озвучивали во время предвыборной кампании,

– сказал Ходжес.

Он также упомянул будущего вице-президента Джеймса Вэнса, который не делал антиукраинских заявлений после выборов. Также, по словам Ходжеса, новый советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Уолц в целом поддерживает Украину, а кандидат на должность государственного секретаря, сенатор Марко Рубио, имеет проукраинскую позицию.

Генерал добавил, что большинство руководства Республиканской партии в Конгрессе являются сторонниками Украины. Ходжес также убежден, что Трамп и его команда понимают необходимость "предоставлять Украине все необходимое", чтобы она могла защитить себя, пока Россия не отступит.