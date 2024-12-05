Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю екскомандувача Сухопутних військ США в Європі генерала Бена Годжеса для hromadske.

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Як Трамп змінює позицію щодо України та війни

Бен Годжес пояснив, що в оточенні Трампа є люди, які виступають за заморожування війни в Україні без повернення окупованих територій. Однак, за його словами, сам Трамп і його команда вже почали змінювати тон.

Я думаю, що після своєї інавгурації президент скорегує позицію стосовно України, яку він та його оточення озвучували під час передвиборчої кампанії,

– сказав Годжес.

Він також згадав майбутнього віцепрезидента Джеймса Венса, який не робив антиукраїнських заяв після виборів. Також, за словами Годжеса, новий радник президента США з питань національної безпеки Майк Волц загалом підтримує Україну, а кандидат на посаду державного секретаря, сенатор Марко Рубіо, має проукраїнську позицію.

Генерал додав, що більшість керівництва Республіканської партії в Конгресі є прихильниками України. Годжес також переконаний, що Трамп і його команда розуміють необхідність "надавати Україні все необхідне", щоб вона могла захистити себе, поки Росія не відступить.