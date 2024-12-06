Про це розповідає 24 Канал з посиланням на її інтерв’ю для CNN. Меркель наголосила, що Трамп демонстрував особливу симпатію до сили російського президента Владіміра Путіна та північнокорейського лідера Кім Чен Ина.

Читайте також Трамп і його команда почали змінювати тон щодо закінчення війни в Україні, – генерал Годжес

"Живе за рахунок нетрадиційних дій"

У своїх мемуарах Меркель згадувала, що Трамп був "зачарований" політиками з автократичними нахилами та прагнув привернути до себе увагу нетрадиційними діями.

Те, як він говорив про Путіна, те, як він говорив про північнокорейського лідера, – очевидно, окрім критичних зауважень, які він робив, – завжди було свого роду захоплення чистою силою того, що могли зробити ці люди,

– зазначила Меркель.

Перша зустріч із Трампом: момент, що став вірусним

Меркель також поділилася деталями своєї першої зустрічі з Трампом у Білому домі в 2017 році. Під час їхньої розмови в Овальному кабінеті журналісти попросили лідерів потиснути одне одному руки для фото.

Однак Трамп, здавалося, проігнорував це прохання, створивши незручну ситуацію, яка одразу стала вірусною у ЗМІ.

Хоча Ангела Меркель була однією з найвпливовіших лідерок Європи, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну її політику умиротворення Росії почали критикувати.

Залежність Німеччини від російського газу та небажання визнати помилки залишили тінь на її багаторічному керівництві.

Вона визнала, що під час свого канцлерства стримувала прагнення України до швидкого вступу в НАТО через страх ескалації з боку Росію.