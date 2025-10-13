Германия не смогла реализовать свой многомиллиардный план после аннексии Крыма Россией в 2014 году. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Что известно о проекте?

До аннексии Крыма в 2014 году правительство Германии планировало помочь России создать восемь современных военных тренировочных центров с лазерными системами, симуляторами боев, лекционными залами и электронными сенсорами, по образцу немецкого центра под Магдебургом.

По плану, Бундесвер должен был обучать российских солдат по немецким стандартам.

Руководителем этого проекта должен был быть оборонный концерн Rheinmetall, который занимался поставкой оборудования.

Стоимость проекта оценивали в 1 миллиард евро.

По словам автора книги "Провал – расследование истории политики Германии в отношении России", немецкие чиновники "приветственно отнеслись к желанию России к сотрудничеству", несмотря на несколько агрессивное поведение Кремля.

Мы заинтересованы в современной, хорошо управляемой российской армии с точки зрения политики безопасности,

– отмечал тогдашний министр обороны Германии.

Когда проект отменили?

После аннексии Россией украинского Крыма в 2014 году проект приостановили, поскольку стало очевидно – Москва заинтересована в новых военных вторжениях, а не в сотрудничестве.

Впоследствии министр обороны заявил, что испытывал давление со стороны политиков, военных и промышленников, а сам имел "глубокие предостережения" относительно совместных планов с Россией.

Такие решения правительства Меркель ставят под сомнение недавние утверждения бывшего канцлера о том, что Восточная Европа "отказалась от диалога с Путиным".

Что говорит Меркель о России сейчас?