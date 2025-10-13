Німеччина не змогла реалізувати свій багатомільярдний план після анексії Криму Росією у 2014 році. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Telegraph.

Що відомо про проєкт?

До анексії Криму у 2014 році уряд Німеччини планував допомогти Росії створити вісім сучасних військових тренувальних центрів із лазерними системами, симуляторами боїв, лекційними залами та електронними сенсорами, за зразком німецького центру під Магдебургом.

За планом, Бундесвер мав навчати російських солдатів за німецькими стандартами.

Керівником цього проєкту мав бути оборонний концерн Rheinmetall, який займався постачанням обладнання.

Вартість проєкту оцінювали у 1 мільярд євро.

За словами автора книги "Провал – розслідування історії політики Німеччини щодо Росії", німецькі урядовці "вітально поставились до бажання Росії до співпраці", попри дещо агресивну поведінку Кремля.

Ми зацікавлені в сучасній, добре керованій російській армії з точки зору політики безпеки,

– зазначав тодішній міністр оборони Німеччини.

Коли проєкт скасували?

Після анексії Росією українського Криму у 2014 році проєкт призупинили, оскільки стало очевидно – Москва зацікавлена у нових військових вторгненнях, а не у співпраці.

Згодом міністр оборони заявив, що зазнавав тиску з боку політиків, військових і промисловців, а сам мав "глибокі застереження" щодо спільних планів із Росією.

Такі рішення уряду Меркель ставлять під сумнів нещодавні твердження колишньої канцлерки про те, що Східна Європа "відмовилася від діалогу з Путіним".

Що каже Меркель про Росію зараз?