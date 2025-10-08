Тим часом після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році багато німецьких лідерів визнали, що їхній підхід до Росії був провальним, зокрема, й щодо купівлі дешевого російського газу, що значною мірою сприяло фінансуванню військової машини Путіна. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Politico.

Кого винить Меркель у війні проти України?

Меркель вважає, що повномасштабного вторгнення Росії в Україну можна було б уникнути, якби не було пандемії COVID. А ще вона заявила, що небажання країн Східної Європи, а саме країн Балтії та Польщі, погодитися на переговори з Путіним у 2021 році могло посприяти агресії.

Меркель також припустила, що Путіна можна було б переконати, якби європейці були рішучішими.

Чи вторгся б Путін в Україну, якби не COVID? Ніхто не може сказати напевно. Якщо ви не можете зустрітися віч-на-віч, якщо ви не можете врегулювати розбіжності в думках віч-на-віч, то ви не можете знайти нових компромісів… Це (переговори – 24 Канал) не сталося, а потім я пішла з посади, і тоді почалася агресія Путіна,

– сказала вона.

У виданні зауважують, що коментарі Меркель з'явилися в той час, коли Європа намагається протистояти ескалації агресії Росії. Її слова підкреслюють готовність ексканцлерки відмахнутися від різкої критики, особливо зі Східної Європи, щодо історичної нездатності Німеччини усвідомити загрозу, що виходить від Москви.

У Politico також зазначають, що деякі країни звинувачують Меркель в тому, що вона заплющила очі на провокації Путіна, працюючи за стратегією економічного зближення, яка провалилася у 2022 році, коли російські танки таки пішли на українські території.

Як у світі відреагували на коментарі Меркель?

Коментарі колишньої канцлерки обурили українських та східноєвропейських лідерів, які задовго до повномасштабного вторгнення Росії неодноразово попереджали німецьких лідерів про агресивні наміри та імперські амбіції Путіна.

Так, один високопоставлений український чиновник заявив Politico, що висловлювання Меркель є "неприйнятними та, відверто кажучи, хворими".

Натомість у Росії були у захваті після інтерв'ю Меркель, адже її коментарі чудово вписуються в кремлівський наратив про те, що Захід є справжнім агресором.

Небажання Меркель зважати на різку критику політики її країни щодо Росії показує, наскільки глибоко вкорінені деякі старі німецькі погляди на Москву.

Нинішній канцлер Фрідріх Мерц відійшов від минулої політики своєї країни. Але, наприклад, у регіоні, де виросла Меркель, досі зберігаються значні симпатії до Путіна.

