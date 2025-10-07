Однак дії самої Ангели Меркель призвели до війни у Європі. Так в ефірі 24 Каналу прокоментував інтерв’ю ексканцлерки радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

До теми "Або дурепа, або вдає": слова Меркель про війну в Україні обурили Східну Європу

"Меркель завжди адвокатувала Росію і привела війну у Європу. Треба просто правильно ставити акценти. Треба займатись періодом, коли Меркель була канцлером, до чого це все привело. І "Північні потоки", і ця нахабність Росії, і скасування третього енергопакета, і шалені доходи "Газпрому", – заявив він.

Як Меркель заохочувала Путіна?

Михайло Подоляк зазначив, що Володимир Путін напав на Україну у 2014 році. А Меркель говорить про період 2020 – 2021 років. Тоді країни Балтії, Польща набагато глибше розуміли ті ризики, які несе Росія, що це мілітарна країна, яка буде занурюватись у глобальну війну, що й сталося у 2022 році.

У цей період вже не було про що розмовляти з російським диктатором. Потрібні були жорсткі санкції проти Росії. Натомість країна-агресорка мала можливість заробляти величезні гроші в Німеччині.

Путін напав на Україну у 2014 році. Далі була дивна позиція Німеччини, яка не дозволяла достатньо чітко Європі зафіксувати факт анексії та ввести максимальні санкції проти Росії. Навпаки – Росія з 2014 року продовжувала активно завойовувати європейський ринок,

– підкреслив посадовець.

Крім того, Росія напала на Грузію у 2008 році. Німеччина ніяк на це не реагувала. Навпаки – були заяви про те, що, напевно, були провокації з боку Грузії, і в такий спосіб Росія відповідала на них. Однак це територія Грузії, там, як і в Україні, немає російської спірної території. Окупаційна армія просто захоплює чужі території.

Мені здається, Німеччині було б бажано провести певну роботу аналітичного характеру, яку роль Меркель відігравала в заохоченні Путіна до війни. Можна було б поставити відповідні юридичні питання Меркель, яку роль вона відігравала у тому, що заохотила Росію до великої європейської війни,

– додав радник голови ОПУ.

За його словами, Польща, Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія, Данія і Норвегія та інші прекрасно розуміють, що таке Росія. Адже зараз Путін веде війну проти всієї Європи.

Головне з інтерв'ю Меркель