Однако действия самой Ангелы Меркель привели к войне в Европе. Так в эфире 24 Канала прокомментировал интервью экс-канцлера советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.
К теме "Или дура, или притворяется": слова Меркель о войне в Украине возмутили Восточную Европу
"Меркель всегда адвокатировала Россию и привела войну в Европу. Надо просто правильно ставить акценты. Надо заниматься периодом, когда Меркель была канцлером, к чему это все привело. И "Северные потоки", и эта наглость России, и отмена третьего энергопакета, и огромные доходы "Газпрома", – заявил он.
Как Меркель поощряла Путина?
Михаил Подоляк отметил, что Владимир Путин напал на Украину в 2014 году. А Меркель говорит о периоде 2020 – 2021 годов. Тогда страны Балтии, Польша гораздо глубже понимали те риски, которые несет Россия, что это милитаристская страна, которая будет погружаться в глобальную войну, что и случилось в 2022 году.
В этот период уже не о чем было разговаривать с российским диктатором. Нужны были жесткие санкции против России. Зато страна-агрессор имела возможность зарабатывать огромные деньги в Германии.
Путин напал на Украину в 2014 году. Далее была странная позиция Германии, которая не позволяла достаточно четко Европе зафиксировать факт аннексии и ввести максимальные санкции против России. Наоборот – Россия с 2014 года продолжала активно завоевывать европейский рынок,
– подчеркнул чиновник.
Кроме того, Россия напала на Грузию в 2008 году. Германия никак на это не реагировала. Наоборот – были заявления о том, что, наверное, были провокации со стороны Грузии, и таким образом Россия отвечала на них. Однако это территория Грузии, там, как и в Украине, нет российской спорной территории. Оккупационная армия просто захватывает чужие территории.
Мне кажется, Германии было бы желательно провести определенную работу аналитического характера, какую роль Меркель играла в поощрении Путина к войне. Можно было бы поставить соответствующие юридические вопросы Меркель, какую роль она играла в том, что поощрила Россию к большой европейской войне,
– добавил советник председателя ОПУ.
По его словам, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Дания и Норвегия и другие прекрасно понимают, что такое Россия. Ведь сейчас Путин ведет войну против всей Европы.
Главное из интервью Меркель
Ангела Меркель отметила, что когда в 2021 году она поняла, что Москва больше не относится серьезно к Минским соглашениям, то предложила создать новый формат для прямого диалога ЕС с Путиным. Однако эту инициативу не поддержали страны Балтии и Польша, опасаясь отсутствия общей политики относительно России. Впоследствии она ушла с должности, а россияне начали агрессию. По ее мнению, отсутствие прямых переговоров с Путиным привело к полномасштабному вторжению России в Украину.
В интервью Ангела Меркель высказалась о Минских договоренностях 2015 года, заключению которых она активно способствовала. По ее словам, они обеспечили определенное "успокоение" до 2021 года, дав Украине время укрепиться и превратиться в "другую страну".
Кроме того, бывшая канцлер Германии считает, что пандемия COVID-19 существенно усложнила переговоры с Россией. По ее словам, из-за страха Путина перед вирусом личные встречи стали невозможными, а формат видеоконференций не позволял достигать результатов, поэтому именно пандемия стала "одним из ключевых факторов" дальнейшего нападения на Украину.