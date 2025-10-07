Однако действия самой Ангелы Меркель привели к войне в Европе. Так в эфире 24 Канала прокомментировал интервью экс-канцлера советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

К теме "Или дура, или притворяется": слова Меркель о войне в Украине возмутили Восточную Европу

"Меркель всегда адвокатировала Россию и привела войну в Европу. Надо просто правильно ставить акценты. Надо заниматься периодом, когда Меркель была канцлером, к чему это все привело. И "Северные потоки", и эта наглость России, и отмена третьего энергопакета, и огромные доходы "Газпрома", – заявил он.

Как Меркель поощряла Путина?

Михаил Подоляк отметил, что Владимир Путин напал на Украину в 2014 году. А Меркель говорит о периоде 2020 – 2021 годов. Тогда страны Балтии, Польша гораздо глубже понимали те риски, которые несет Россия, что это милитаристская страна, которая будет погружаться в глобальную войну, что и случилось в 2022 году.

В этот период уже не о чем было разговаривать с российским диктатором. Нужны были жесткие санкции против России. Зато страна-агрессор имела возможность зарабатывать огромные деньги в Германии.

Путин напал на Украину в 2014 году. Далее была странная позиция Германии, которая не позволяла достаточно четко Европе зафиксировать факт аннексии и ввести максимальные санкции против России. Наоборот – Россия с 2014 года продолжала активно завоевывать европейский рынок,

– подчеркнул чиновник.

Кроме того, Россия напала на Грузию в 2008 году. Германия никак на это не реагировала. Наоборот – были заявления о том, что, наверное, были провокации со стороны Грузии, и таким образом Россия отвечала на них. Однако это территория Грузии, там, как и в Украине, нет российской спорной территории. Оккупационная армия просто захватывает чужие территории.

Мне кажется, Германии было бы желательно провести определенную работу аналитического характера, какую роль Меркель играла в поощрении Путина к войне. Можно было бы поставить соответствующие юридические вопросы Меркель, какую роль она играла в том, что поощрила Россию к большой европейской войне,

– добавил советник председателя ОПУ.

По его словам, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Дания и Норвегия и другие прекрасно понимают, что такое Россия. Ведь сейчас Путин ведет войну против всей Европы.

Главное из интервью Меркель