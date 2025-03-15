А також додала, що наразі для російського диктатора Владіміра Путіна основною "точкою відліку" залишаються Сполучені Штати. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Меркель Berliner Zeitung.

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Що заявила Меркель про війну в Україні

За словами Меркель, Путін намагається послабити Європейський Союз тими засобами, які наразі є в його розпорядженні. Це є частиною військової доктрини Росії. Однак, колишня канцлерка Німеччини вважає, що для нього немає жодних виправдань щодо нападу на іншу країну.

Окрім цього, вона пояснює, що очільник Кремля дуже прагне визнання, особливо з боку Америки. Такий спосіб мислення походить з часів холодної війни.

Проте Меркель вважає, що наразі зарано говорити про те, чи стане президент США Дональд Трамп на бік російського диктатора. Водночас додає, що прийняття Сполученими Штатами та Росією резолюції проти територіальної цілісності України за кілька днів до засідання в Овальному кабінеті на Генеральній асамблеї ООН є "дуже незвичайним".

Вона також згадала про період, коли була канцлером Німеччини та заявила, що вже тоді в неї було мало ілюзій щодо Путіна.

У мене дуже мало ілюзій щодо Путіна. Але я рекомендую поставити себе на моє місце в той час (коли була канцлером – 24 Канал). І я також рекомендую, якщо сьогодні з'являється інша перспектива, не говорити одразу, що ви тоді прийняли неправильне рішення. Я точно не приймаю цього для себе,

– каже Меркель.

Окрім цього, вона висловилася про розширення НАТО на схід та зазначила, що про це має бути дискусія. Меркель також додає, що про дипломатичні ініціативи потрібно думати заздалегідь, аби вони були доступними в потрібний момент.

Вона пояснює, що український президент Володимир Зеленський не може одноосібно вирішити, коли настане час для дипломатії. Це питання Україна повинна обговорити зі своїми союзниками.