А также добавила, что сейчас для российского диктатора Владимира Путина основной "точкой отсчета" остаются Соединенные Штаты. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Меркель Berliner Zeitung.

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Что заявила Меркель о войне в Украине

По словам Меркель, Путин пытается ослабить Европейский Союз теми средствами, которые сейчас есть в его распоряжении. Это является частью военной доктрины России. Однако, бывшая канцлер Германии считает, что для него нет никаких оправданий для нападения на другую страну.

Кроме этого, она объясняет, что глава Кремля очень хочет признания, особенно со стороны Америки. Такой способ мышления происходит со времен холодной войны.

Однако Меркель считает, что пока рано говорить о том, станет ли президент США Дональд Трамп на сторону российского диктатора. В то же время добавляет, что принятие Соединенными Штатами и Россией резолюции против территориальной целостности Украины за несколько дней до заседания в Овальном кабинете на Генеральной ассамблее ООН является "очень необычным".

Она также вспомнила о периоде, когда была канцлером Германии и заявила, что уже тогда у нее было мало иллюзий относительно Путина.

У меня очень мало иллюзий относительно Путина. Но я рекомендую поставить себя на мое место в то время (когда была канцлером – 24 Канал). И я также рекомендую, если сегодня появляется другая перспектива, не говорить сразу, что вы тогда приняли неправильное решение. Я точно не принимаю этого для себя,

– говорит Меркель.

Кроме этого, она высказалась о расширении НАТО на восток и отметила, что об этом должна быть дискуссия. Меркель также добавляет, что о дипломатических инициативах нужно думать заранее, чтобы они были доступны в нужный момент.

Она объясняет, что украинский президент Владимир Зеленский не может единолично решить, когда наступит время для дипломатии. Этот вопрос Украина должна обсудить со своими союзниками.