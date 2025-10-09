Це можна пояснити хіба її приязню до Володимира Путіна. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко, зауваживши, що вона завжди її проявляла, а зараз її "улюблений диктатор" в нелегкому становищі.

Чому Меркель заговорила про "винних" у війні в Україні?

Меркель заявила в інтерв'ю, що країни Балтії та Росії у 2021 році нібито завадили їй встановити зв'язок між Європейським Союзом та Польщею. Саме після цього, за її переконанням, розпочалось повномасштабне вторгнення.

За словами ексміністра закордонних справ, часто, коли він працював з Меркель, з'являлось враження, що вона любить Володимира Путіна. Це може тягнутись ще з часів існування Німецької Демократичної Республіки, яка була маріонеткою Радянського Союзу. Ймовірно, також це спричинено зв'язками між колишніми радянськими офіцерами, які були розвідниками в Німеччині.

У неї завжди є виправдання, чому Путін правий. Вона не випадково сказала це зараз. Думаю, Путін також використовує її минуле, як елемент допомоги для себе. Тобто, буцімто "Путін не винен, а був змушений". А оскільки ситуація в Росії зараз критична, вона мусить політично посприяти і допомогти,

– наголосив він.

Огризко додав, що Кремль всюди кричить, що "корінними першопричинами війни були дії Заходу". Москві зараз важливо знайти кількох людей в Європі, які йому підіграють. Однією з них стала Меркель.

Цікаво! Політики Європи обурились через заяви Меркель та вже відреагували на них. Наприклад, колишній прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш заявив, що навіть Німеччина не розуміли Росію в цей час. Водночас заступник голови опозиційної партії "Право і справедливість" в Польщі Матеуш Моравецький заявив, що "своїм бездумним інтерв'ю Ангела Меркель довела, що є однією з найшкідливіших німецьких політиків для Європи за останнє сторіччя".

Що ще дивного сказала Меркель в інтерв'ю?