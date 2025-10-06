Ангела Меркель начебто натякнула, що країни Балтії та Польща частково винні у вторгненні Росії в Україну. Слова ексканцлерки Німеччини викликали обурення в сусідніх країнах.

В інтерв'ю угорському опозиційному медіа Partizán Меркель згадала, що країни Східної Європи не дозволили прямі переговори між нею, російським Володимиром Путіним і французьким лідером Еммануелем Макроном напередодні вторгнення Москви в Україну у 2022 році, передає 24 Канал із посиланням на Politico.

Як Східна Європа відреагувала на звинувачення Меркель?

Колишній прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш прямо заперечив слова Меркель, заявивши, що на той момент багато країн, зокрема Німеччина і сама ексканцлерка, не розуміли Росію.

Я постійно казав їй, що з Путіним не можна мати справу "на чесне слово", але вона вважала, що країни Балтії помиляються. Я добре знав її погляди, але я вражений, що після всього, що сталося в Україні, вона все ще так думає,

– сказав Каріньш.

Він наголосив, що у Заходу є два варіанти, аби підкоритися Росії або чинити опір. Політик висловив радість з приводу того, що нинішній канцлер Фрідріх Мерц не поділяє поглядів Меркель.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна також наголосив, що відповідальність за війну несе лише Росія.

Війну Росії проти України спричиняє лише одне – небажання змиритися з розпадом СРСР і її невгамовні імперські амбіції. Винна в агресії лише Росія,

– написав він у "X".

Колишній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, нині заступник голови опозиційної партії "Право і справедливість" заявив, що "своїм бездумним інтерв'ю Ангела Меркель довела, що є однією з найшкідливіших німецьких політиків для Європи за останнє сторіччя".

Євродепутат від "Право і справедливість" Вальдемар Буда додав, що якби Меркель знову домовлялася із Путіним, то це, ймовірно, спричинило поділ України. Він здивувався, що колишня канцлерка досі не розуміє, що саме співпраця з очільником Кремля привела до війни.

Колишня посол Польщі в Росії, нині міністерка регіональної політики від партії Polska 2050 Катажина Пельчинська-Наленч заявила, що висловлювання Меркель лише підіграють російській пропаганді. "Звинувачувати у війні тих, хто нібито "не вчасно сів за стіл переговорів" і "не досить низько вклонився Москві", – абсурд. Було б лише гірше", – заявила вона.

Водночас колишній посол Польщі у США Марек Магеровський розкритикував ЗМІ, які, на його думку, перекрутили слова Меркель.

На його думку, екс-канцлерка лише сказала, що Балтія і Польща не погодилися на новий формат переговорів ЄС із Росією. "Від цього твердження до формули "Польща співвідповідальна за війну Путіна" – дуже далеко", – пояснив чиновник. Водночас він не став сперечатися з іншими критиками Меркель, погодившись, що її каденція є "однією великою катастрофою для Німеччини та Європи".

У чому Меркель звинуватила Польщу і країни Балтії?

За словами канцлерки, у червні 2021 року вона зрозуміла, що Путін більше не сприймає Мінські домовленості серйозно. На засідання Європейської ради того місяця вони разом із Макроном запропонували провести прямі переговори з Путіним у відповідь на стягування російських військ до кордону України. Однак низка східноєвропейських країн, включно з Польщею, виступили проти. На думку Меркель, ці країни боялися, що ЄС не матиме єдиної політики щодо Росії. Як наслідок – прямих переговорів не було, Меркель пішла з посади а потім Путін напав на Україну.