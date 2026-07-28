Ирак обвинил Украину в "причастности к нападениям" в стране: МИД отверг заявления как бездоказательные

Власти Ирака заявили о якобы причастности Украины к деятельности групп, задержанных за совершение нападений на территории страны. В Министерстве иностранных дел Украины эти обвинения назвали безосновательными и повторяющими российские пропагандистские нарративы.

Соответствующие заявления сделали советник президента Ирака по вопросам национальной безопасности Касим аль-Абуди и спикер МИД Украины Георгий Тихий.

Что заявили в Ираке по поводу "украинского следа" в нападении на местные группы?

Касим аль-Абуди сказал, что иракская разведка установила якобы связь задержанных, подозреваемых в нападении на местные группы, с Украиной.

Мы арестовали ограниченное количество групп, которые совершали нападения на территории Ирака и атаковали несколько объектов. Во время допроса они признались в работе на Украине,

– сказал аль-Абуди.

В то же время, он не уточнил, какие именно объекты стали мишенью нападений, а также не сообщил, действовали ли эти группы за пределами Ирака. Чиновник отметил, что расследование продолжается, и только после его завершения власти смогут определить ответственных или официально предъявить обвинения любой стороне.

Как отреагировал МИД Украины на слова аль-Абуди?

В ответ Министерство иностранных дел Украины назвало заявления иракской стороны "безосновательными и бездоказательными". В ведомстве подчеркнули, что до появления этих слов в эфире телевидения Багдад не обращался в Киев по дипломатическим каналам и не высказывал никаких претензий или беспокойств.

Кроме того, спикер МИД отметил, что нет никаких фактов или доказательств таких обвинений, что само иракское должностное лицо признало в своем интервью.

Примечательно, что озвученные тезисы совпадают с нарративами российской пропаганды, направленными на дискредитацию Украины и подрыв ее отношений с государствами Ближнего Востока. Нельзя исключать, что этот эпизод является результатом внешнего информационного влияния или элементом скоординированной информационно-психологической операции, направленной на подрыв украинско-иракского партнерства,

– заявил Георгий Тихий.

В министерстве также призвали власти Ирака должным образом отреагировать на ситуацию и не допустить использования государственных институтов для распространения дезинформации, отвечающей интересам третьих сторон и вредящей двусторонним отношениям.